Así reaccionaron los presos políticos liberados por el régimen de Maduro a su llegada a Estados Unidos: "Libre al fin"

En la noche del miércoles 20 de diciembre llegaron a San Antonio, Texas, seis de los 10 estadounidenses liberados por el régimen de Venezuela en medio del canje acordado con el Gobierno de Joe Biden.

Savoi Wright, uno de los presos liberados, se mostró agradecido por obtener la libertad tras meses de encarcelamiento.

“Libre al fin, gracias a Dios todopoderoso, libre al fin. Estoy muy emocionado y agradecido en este momento con los Estados Unidos de América y todos ustedes por la oportunidad de volver a casa pronto”, afirmó.

Wright lamentó que haya tanta gente “en el extranjero cautiva”. “Mucha gente ha estado encarcelada durante años. Es toda una experiencia volver a Texas, ver tantas caras familiares y tanto amor, estoy muy agradecido”.

Eyvin Hernández, otro de los presos liberados, también expresó su agradecimiento “con el presidente Biden” por devolverlo “a casa”.

“Lo único en lo que piensas cuando no estás en la cárcel es cómo aprecias haber sido libre mientras no lo fuiste. No hay manera de entender lo que es estar encarcelado injustamente”, sostuvo.

Los estadounidenses hacen parte de un grupo de presos que incluyó también a 21 venezolanos, entre los que se encuentra Roberto Abdul (organizador de las primarias opositoras), que fue liberado a cambio de que Estados Unidos enviara a Venezuela a Alex Saab.

El régimen venezolano, el miércoles, anunció que Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro, fue liberado.

"Venezuela reconoce especialmente la valentía y la dignidad de su esposa, hijos y familiares, quienes lo estuvieron acompañando en todo momento", mencionó el régimen en una nota de prensa.

Estados Unidos indicó que la liberación se da como resultado de un acuerdo para liberar a estadounidenses y venezolanos "prisioneros políticos detenidos injustamente en Venezuela".

La liberación se produce en medio de las negociaciones que han tenido lugar en los últimos meses entre el régimen de Maduro y el Gobierno de Joe Biden que han dado como resultado un alivio de las sanciones contra Venezuela.