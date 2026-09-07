Jefe de gobierno alemán se declara "profundamente consternado" por victoria regional del partido Alternativa por Alemania, AfD

El canciller alemán, Friedrich Merz, declaró este lunes que se encuentra "profundamente conmocionado" tras la dura derrota de su partido de centroderecha en las elecciones estatales de Sajonia-Anhalt frente a Alternativa por Alemania (AfD), definido como un partido alternativo o de extrema derecha, pero prometió seguir adelante con las reformas.

"Mi determinación de continuar por el camino de las reformas permanece intacta", afirmó un día después de la derrota de su partido, la CDU, en el estado oriental de Sajonia-Anhalt, antigua república comunista, pero añadió que intentaría explicar mejor las medidas.

El canciller alemán Friedrich Merz se reunirá el lunes con dirigentes de su partido conservador CDU para discutir su derrota.

La AfD, antimigrante y afín a los presidentes ruso, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, alcanzó el domingo su mayor victoria hasta la fecha con 44% de los votos, seguido del CDU de Merz con 18%, según resultados preliminares divulgados por las cadenas públicas ARD y ZDF.

De momento, la extrema derecha obtendría 39 escaños en el Parlamento regional, tres menos de los necesarios para tener mayoría absoluta (42), por lo cual no está claro si podrá gobernar en solitario.

Ninguna región alemana ha estado gobernada por la extrema derecha desde 1945.

La AfD se convirtió en las elecciones legislativas de 2025 en el principal partido de la oposición a nivel nacional.

En la votación de Sajonia-Anhalt, las otras formaciones le siguen desde muy lejos: por detrás de la CDU, quedan los socialdemócratas (SPD), la izquierda radical de Die Linke y los Verdes.

"Hemos escrito la historia en este país", proclamó el líder regional de AfD, Ulrich Siegmund, de 35 años, a la red ARD. "Necesitamos un cambio político fundamental en este país", añadió.

El jefe del ejecutivo estatal Sven Schulze, del CDU, admitió que su campaña se vio afectada por las políticas del gobierno nacional.

Para Merz, quien acompañó los resultados desde la sede del CDU en Berlín, el resultado es un nuevo golpe en momentos que sus índices de popularidad han caído en picada.

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Siegmund, principal candidato de AfD, se burló de Merz, de 70 años, al calificarlo como "un muy buen promotor de la campaña" de AfD.

Pero Siegmund tendrá que buscar apoyos fuera para dirigir esta empobrecida región de 2,1 millones de habitantes. En este sentido, dijo que tiene "la mano tendida".

La codirigente nacional de la AfD, Alice Weidel, llamó "a la CDU, o a una parte de la CDU" a negociar, aunque el partido de Merz ha descartado hasta ahora cualquier alianza con los ultraderechistas.

Sin embargo, en vista de la derrota, el debate podría reavivarse en la CDU, pues algunos miembros abogan desde hace tiempo por un acercamiento.

Siegmund prometió endurecer la política migratoria, eliminar la obligación de ir a la escuela y modificar la programación de la asignatura de historia en el colegio, en su opinión, demasiado centrada en la culpabilidad de la Alemania del Tercer Reich.

El presidente del Consejo Central de los Judíos de Alemania, Josef Schuster, se declaró "consternado" por los resultados, en una entrevista con el diario Welt.

Por su parte, Schulze reconoció el domingo su aplastante derrota, y felicitó al ganador. "Los electores han enviado un mensaje claro", señaló, y deseó que tanto los dirigentes regionales como nacionales "sean conscientes de lo que significa esta señal".

Por temor a enfrentamientos entre militantes de extrema derecha y de extrema izquierda, se reforzaron los despliegues policiales en la capital regional.