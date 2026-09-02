'El Sonero del Mundo', Oscar D'León, será homenajeado con el Premio Leyenda de los Hispanic Heritage Awards

Óscar D'León, reconocido cantante y músico venezolano, recibirá el Premio Leyenda en la 39.ª edición de los Hispanic Heritage Awards.

Dicho reconocimiento tiene como finalidad celebrar más de cinco décadas de trayectoria de uno de los embajadores más influyentes de la salsa y los ritmos afrocaribeños.

La gala se llevará a cabo el próximo jueves 10 de septiembre en el Orchestra Hall en Minneapolis, Estados Unidos.

La trayectoria de Óscar D'León, conocido universalmente como 'El Sonero del Mundo', es una de las más exitosas de la música latina.

El también apodado 'Faraón de la Salsa', pasó de ser un músico autodidacta en los barrios populares de Caracas a convertirse en una leyenda global de la salsa.

El intérprete de temas musicales como 'Mi bajo y yo', 'Qué cosa tan linda', 'Detalles', 'Llorarás', entre otros, representa la máxima excelencia, la improvisación pura y el legado vivo de la salsa a nivel global.

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Los Premios a la Herencia Hispana (Hispanic Heritage Awards) son un galardón nacional anual otorgado por la Fundación de la Herencia Hispana para celebrar las contribuciones, la cultura y los logros de los latinos.