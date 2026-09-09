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Miércoles, 09 de septiembre de 2026
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Nahuel Gallo

Nahuel Gallo solicita la captura internacional de varios integrantes de la dictadura venezolana, entre ellos, Tarek William Saab

septiembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Nahuel Gallo, gendarme argentino / Tarek William Saab, exfiscal general del régimen venezolano - Fotos: EFE
Nahuel Gallo, gendarme argentino / Tarek William Saab, exfiscal general del régimen venezolano - Fotos: EFE
El gendarme argentino formalizó el pedido ante la Justicia Federal de su país en el marco de la causa que investiga crímenes de lesa humanidad.

Nahuel Gallo solicitó a la justicia argentina la emisión de órdenes de captura internacional contra varios integrantes de la dictadura venezolana.

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Entre ellos: el exfiscal general del régimen, Tarek William Saab, así como otros cuatro funcionarios de la tiranía.

El gendarme argentino formalizó el pedido ante la Justicia Federal en el marco de la causa que investiga crímenes de lesa humanidad.

Carlos Enrique Rincones Serven, alias 'Tiburón', quien se desempeñó como director del centro de torturas Rodeo I; Alexander José Martínez Endeiza, responsable de la dirección del mencionado recinto penitenciario; Carlos Enrique Liendo Acosta, juez que actuó en el proceso judicial contra Gallo; y Farik Karín Mora Salcedo, fiscal que participó activamente en dicha audiencia, son los otros señalados.

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Recientemente, Gallo, quien fue prisionero de la dictadura venezolana, pidió a la comunidad internacional mantener visibilidad sobre el tema de los presos políticos en Venezuela.

Tras correr la Media Maratón de Buenos Aires, Gallo sostuvo: "Corrí libre. Y mientras cruzaba la meta, no pude dejar de pensar en quienes todavía no pueden hacerlo".

Prosiguió: "No nos olvidemos del pueblo venezolano. Hoy sigue siendo golpeado por inundaciones, terremotos y una realidad que no cambia”.

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"Yo sigo alzando la voz porque tengo hermanos que quedaron injustamente privados de su libertad (...) Ellos todavía esperan poder vivir en libertad. No los olvidemos. "No dejemos que sus historias se pierdan", añadió.

El gendarme argentino estuvo preso en Venezuela durante 448 días. Fue detenido arbitrariamente el 8 de diciembre de 2024.

Gallo recuperó su libertad el 1 de marzo de 2026 tras pasar la mayor parte del tiempo recluido en la cárcel de El Rodeo 1.

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