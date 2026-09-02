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Metro de Bogotá

Abelardo de la Espriella se monta en el Metro de Bogotá con obras al 81%: ya hay fecha para el primer viaje con pasajeros

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Alcaldía de Bogotá - AFP
Foto: Alcaldía de Bogotá - AFP
Tras el recorrido, en el que se le vio sonriente dentro de uno de los vagones, se pronunció ante la prensa.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, llegó a Bogotá para la Reunión de Alcaldes 2026 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y aprovechó para subirse por primera vez al Metro de la capital.

El mandatario llegó a la Estación 1 del Metro de Bogotá, ubicada en el Portal Américas, en medio de las obras que ya llegaron al 81%.

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"Hoy el presidente Abelardo de la Espriella se subió al Metro de Bogotá", compartió el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán.

"Le mostramos de primera mano el avance de una obra que va a transformar la movilidad de Bogotá. Hoy tiene más de 81% y seguimos trabajando para que el sueño de la ciudad sea realidad", agregó.

Tras el recorrido, en el que se le vio sonriente dentro de uno de los vagones, se pronunció ante la prensa y aseguró que Bogotá tiene que ser sinónimo de progreso.

“Que este Metro sea motivo de orgullo, de progreso y de unión para la capital de la República”, dijo el mandatario.

Y agregó que se debe comenzar en pensar en la línea 4:

"Como presidente he asumido el compromiso de contribuir a la terminación de la línea 1, avanzar en las líneas 2 y 3 y pensar en la línea 4", señaló.

“No hay nada más importante y útil que venir a ver una obra con nuestros propios ojos, querido alcalde”, dijo el presidente en compañía del alcalde Galán.

Asimismo, aseguró que la movilidad debe permitirle a los ciudadanos disfrutar de más tiempo libre:

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“El tiempo de una buena infraestructura de movilidad necesariamente le devuelve tiempo a la gente de compartir con los suyos, de hacer lo que la gente quiera. Es tiempo que puede dedicar a sus hijos, al trabajo, al estudio o al descanso”, sentenció.

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