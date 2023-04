"Aún estoy vivo": papa Francisco tras recibir el alta médica en Roma

Este sábado, el papa Francisco recibió el alta médica, luego de permanecer tres noches en el hospital Gemelli de Roma debido a una infección respiratoria que le fue detectada mientras se realizaba chequeos médicos de rutina el pasado miércoles.

A su salida, el Santo Pontífice tuvo fuerzas incluso para bromear sobre su estado de salud, antes de salir para el Vaticano a preparar la celebración de Semana Santa, de la cual estaba en duda su participación.

"Aún estoy vivo", dijo el papa argentino a los fieles y periodistas congregados frente al hospital Gemelli de Roma.

Según informó la Santa Sede, el papa Francisco abrazó a una pareja cuya hija falleció el viernes por la noche en el hospital antes de su salida del centro médico.

"Me viene a la mente una cosa que una vez me dijo un viejo, un hombre más anciano que yo, ante una situación como esta: 'Yo, padre, no conozco la muerte, pero la he visto venir... ¡Es fea, eh!'", contó entre risas a los reporteros.

Ante los rumores sobre el estado de salud del máximo jerarca de la Iglesia Católica, el Vaticano confirmó que podrá presidir este domingo la misa de Ramos en la plaza de San Pedro, que marca el inicio de los ritos de la Semana Santa.

Como en otras ocasiones y debido a que se desplaza en silla de ruedas por sus dolores en la rodilla, sólo presidirá la ceremonia, que será celebrada por el cardenal argentino Leonardo Sandri.

Antes del ingresar a su residencia en el Vaticano, Francisco se detuvo unos minutos a rezar en la iglesia de Santa María Mayor, en el centro de Roma, una tradición personal que cumple antes de cada viaje al exterior.

"Feliz Pascua y oren por mí", dijo a la periodista de la televisión italiana que lo esperaba a la entrada del Vaticano.

Francisco recibió tratamiento antibiótico por una bronquitis infecciosa, que produjo "los efectos esperados con una notable mejoría", explicó el vocero del papa.

Cabe recordar que, en julio de 2021, el jefe de la iglesia se sometió a una cirugía de colon y dado de alta 10 días después que siguieron una lenta recuperación.

Desde la fecha, el papa sólo ha sufrido dolores crónicos en la rodilla derecha que le han obligado a caminar con bastón o permanecer en silla de ruedas.