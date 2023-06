Autoridades colombianas siguen investigando muerte de policía de seguridad gubernamental en extrañas circunstancias

La revista Semana de Colombia reveló el testimonio de una persona cercana al fallecido coronel que era pieza clave en las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía para esclarecer el manejo irregular de un polígrafo en la sede presidencial y posibles interceptaciones ilegales de comunicaciones.

La persona quien por razones de seguridad no reveló su identidad, señaló que Dávila le habría comunicado en confianza que el dinero al parecer robado en la casa de la exjefa del gabinete presidencial, Laura Sarabia, sería propiedad del presidente Gustavo Petro y que habrían sido 3 mil millones de pesos.

¿Qué implicaciones tiene este testimonio en el proceso?

Para el ex viceministro de justicia, Rafael Nieto, hasta el momento dicho testimonio no tiene ninguna consecuencia debido a que ha sido una fuente que ha hecho tal afirmación sin acudir aún a alguna autoridad competente.

“Judicialmente no tiene ninguna consecuencia porque es una persona que se mantiene en el anonimato, sería indispensable que se diera en un contexto judicial. Además, se requerirían de más pruebas para poder llegar a una conclusión cierta. Aunque eso no significa que lo que la revista Semana consigna no sea de absoluta gravedad”

Nieto señaló además que llama la atención que la cifra de dinero perdido, de ser cierta la nueva versión, sea superior a la de 7 mil dólares como lo manifestó días atrás Sarabia.

“No tiene sentido que se haya puesto en marcha toda la seguridad de presidencia para establecer quien habría hecho el robo de ese dinero. Si el monto no era de Laura Sarabia, si no del presidente por eso quizás habrían hecho esa gran operación”.

¿Esos datos podrían ser corroborados por la Fiscalía?

El exjefe de operaciones de inteligencia de la policía nacional, el general en retiro Juan Carlos Buitrago afirmó que es importante aportar todos los elementos probatorios relacionados. “Las fuentes anónimas deben administrarse con un altísimo grado de responsabilidad. Deben entregarse elementos probatorios para establecer la veracidad y ese propósito y en aras de ejercer justicia debe convertirse en testigo protegido de la Fiscalía”

En ese sentido explicó que el ente acusador cuenta con las suficientes técnicas avanzadas de investigación y de inteligencia artificial para analizar con contexto, ya sea para armar las piezas del rompecabezas o descartar las posibles hipótesis.

“Ningún delito es perfecto, siempre el delincuente cae como quiera que deja huellas digitales, físicas o de otro tipo”.