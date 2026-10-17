BTS en Colombia: esta sería la cifra que habría pagado por el mantenimiento de la grama de El Campín

Los conciertos de BTS, realizados el 2 y 3 de octubre de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, dejaron controversia por el estado de la gramilla. Tras las presentaciones, que reunieron a más de 53.000 personas cada fecha, se cancelaron compromisos deportivos mientras se adelantan trabajos para recuperar el terreno de juego.

En medio de la polémica por el estado de la gramilla, el concejal de Bogotá Juan David Quintero afirmó que la agrupación de K-pop habría pagado cerca de 900.000 dólares, equivalentes a unos 2.800 millones de pesos, adicionales para el mantenimiento del césped, y pidió explicaciones a Sencia, empresa encargada de la administración del estadio.

“Nos pillamos que BTS pagó cerca de novecientos mil dólares adicionales. Novecientos mil dólares son más o menos 2.800 millones de pesos adicionales para el mantenimiento de la grama. ¿Dónde está esa plata?”, cuestionó en X.

Quintero sostuvo que el grupo habría previsto el impacto de los conciertos sobre la cancha y que el dinero debía destinarse a atender los daños ocasionados por los eventos.

El método elegido para recuperar la cancha

Según el concejal, Sencia contemplaba dos alternativas para recuperar el césped: un procedimiento tradicional que podía tardar tres meses y otro conocido como Big Rolls, que permitiría contemplar el proceso en unos diez días.

La empresa habría optado por la segunda opción para recuperar la gramilla sin suspender durante tanto tiempo otras actividades. Sin embargo, las lluvias y otros inconvenientes retrasaron los trabajos.

“Ellos le apostaron a los Big Rolls para poder hacer los eventos y poder recuperar la cancha. Lamentablemente, eso no les funcionó”, explicó Quintero.

¿Qué respondió Sencia?

Tras las críticas por el estado del terreno de juego y las afectaciones a la programación deportiva, Sencia publicó un comunicado en el que ofreció disculpas a los aficionados y aseguró que el fútbol es una prioridad para la compañía.

La empresa afirmó que después del último concierto trabajó para que la cancha estuviera en condiciones de recibir los partidos, teniendo en cuenta la seguridad de los jugadores y los asistentes.

No obstante, señaló que entiende y acata las decisiones de las autoridades sobre la realización de los encuentros.

Asimismo, reiteró su compromiso con la recuperación del césped y “el trabajo conjunto con los equipos de fútbol, la Dimayor y el IDRD para implementar los ajustes necesarios y garantizar las condiciones requeridas para la realización de los partidos”.