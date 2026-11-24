Los rumores llegaron a su fin. Yeferson Cossio aseguró que finalizó su relación sentimental con la creadora de contenido, Carolina Gómez, con quien estuvo por cuatro años y llegó a comprometerse. Cossio hizo el anuncio este 24 de noviembre por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, acompañada de una fotografía de ambos frente a la Torre Eiffel, en París.

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La expareja detalló que la decisión se tomó semanas atrás y que, pese a que su historia como novios terminó, mantienen el cariño y el respeto que construyeron en la relación.

“Después de cuatro años juntos, llenos de amor, momentos inolvidables, aprendizajes y una historia que siempre llevaremos en nuestros corazones, hace casi 2 meses hemos decidido tomar caminos diferentes y poner fin a nuestra relación”, escribieron en el comunicado que publicó Cossio.

En el mismo mensaje recordaron los momentos que compartieron durante esos años. “Fueron años maravillosos en los que compartimos sueños, aventuras, risas y experiencias que nos marcaron para siempre”, dijeron.

Además, dejaron claro que no pretenden borrar lo vivido ni transformar la ruptura en un enfrentamiento público. “Aunque nuestra historia como pareja llega a su fin, el cariño, la gratitud y el respeto que sentimos el uno por el otro permanecerán”, indicaron.

El texto terminó con un agradecimiento a quienes acompañaron su historia: “Gracias a todos los que nos acompañaron y nos brindaron tanto cariño durante estos años. Con mucho amor, Carolina y Yeferson”.

Las versiones de una posible ruptura empezaron a circular con mayor fuerza en octubre, cuando los seguidores notaron que los dos estaban por separado en diferentes compromisos. Uno de los detalles que llamó la atención fue la ausencia de Carolina en el cumpleaños de Cintia Cossio, hermana del creador de contenido.

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Posteriormente, de igual forma surgieron comentarios en redes sociales por unas imágenes de Yeferson en una fiesta junto a otra mujer. El creador de contenido rechazó las versiones de infidelidad y aseguró que la situación había sido interpretada fuera de contexto. No obstante, ni él ni Carolina confirmaron de manera pública que la relación terminó.

El 14 de febrero de 2025, en la celebración de San Valentín, Cossio le propuso matrimonio a Carolina en una sala de cine privada en Medellín y le entregó un anillo de diamantes. La boda estaba prevista al principio para enero de 2026, pero los planes cambiaron tras una primera ruptura y posterior reconciliación.

Pese a que retomaron su relación y volvieron a publicar fotografías juntos, el matrimonio nunca se concretó. Ahora bien, con el comunicado, los dos hicieron oficial el final de una historia que durante años mantuvo la atención de sus seguidores.