Netflix lanza el primer avance oficial de ‘Las crónicas de Narnia: El sobrino del mago’, una de las producciones más caras de su historia

La gigante del entretenimiento Netflix reveló oficialmente el primer tráiler promocional de Las crónicas de Narnia: El sobrino del mago, con el inicio de la campaña publicitaria de la esperada reinvención cinematográfica de la obra de C.S. Lewis.

La producción cinematográfica, bajo la dirección de la aclamada cineasta Greta Gerwig, relata los orígenes míticos del reino fantástico desde la creación a manos del león Aslan hasta el surgimiento de las fuerzas oscuras de la Bruja Blanca.

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El ambicioso proyecto audiovisual cuenta con un elenco estelar encabezado por figuras internacionales como Daniel Craig, Meryl Streep, Carey Mulligan, Ciarán Hinds y Emma Mackey, esta última encargada de encarnar a la emblemática villana de la historia.

“Invertimos una cifra histórica cercana a los 280 millones de dólares para llevar esta historia a las salas de cine y a las pantallas globales con un estándar visual sin precedentes”, confirmaron fuentes de la plataforma tras el lanzamiento del avance audiovisual.

Con este estreno, la superproducción se posiciona como el segundo proyecto más costoso en la historia del catálogo original de la compañía, por encima de anteriores apuestas de acción y ciencia ficción.

La llegada de este universo fantástico a las salas de cine en febrero de 2027 promete reactivar la taquilla global antes de su posterior desembarco en la plataforma de transmisión.

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Analistas de la industria cinematográfica señalan que esta apuesta de gran formato consolida la estrategia de los estudios por revitalizar franquicias literarias clásicas con presupuestos de alto impacto.