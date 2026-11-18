El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI puede llegar a transformarse en un encuentro de grandes figuras de la música. Jay-Z, quien liderará la presentación del próximo 14 de febrero de 2027, tendría entre sus posibles invitados a Alicia Keys y John Legend, dos artistas con quienes sostiene una relación profesional y colaboraciones musicales.

La información la publicó Page Six, que citó fuentes cercanas al proyecto. Según el medio norteamericano, Keys estaría en conversaciones con el rapero para que haga parte del espectáculo, mientras que Legend igualmente figura entre los nombres que se barajan para aparecer en el escenario del SoFi Stadium, en Inglewood, California.

De momento, ninguno de los representantes de los tres músicos confirmó las participaciones. Por esa razón, los nombres de los dos cantantes se mantienen en el terreno de las posibilidades y no forman parte de una lista oficial de invitados.

“Desde Reasonable Doubt hasta estar en el escenario del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, este ha sido un recorrido”, aseguró. Además, agregó: “Este camino continúa siendo un sueño hecho realidad”.

Una eventual aparición de Alicia Keys tendría un componente especial por su colaboración con Jay-Z en “Empire State of Mind”, canción que se publicó en 2009 y convertida en uno de los temas más reconocidos de los dos artistas. La producción, que rinde homenaje a Nueva York, podría ser uno de los momentos más esperados si finalmente comparten el escenario.

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John Legend, por su parte, además tiene antecedentes recientes con el rapero. En octubre pasado participó en uno de los conciertos de la serie JAY-Z30, organizada para conmemorar los 30 años del álbum debut Reasonable Doubt. En esa presentación, los dos interpretaron “God Did”, canción que grabaron anteriormente junto a DJ Khaled.

Los tres artistas igualmente tienen un vínculo empresarial: hacen parte del entorno de Roc Nation, compañía fundada por Jay-Z y encargada de producir el espectáculo de medio tiempo en alianza con la NFL desde 2019.

La presentación de Jay-Z se anunció de forma oficial por la NFL, Apple Music y Roc Nation. El rapero expresó su emoción por llegar a uno de los escenarios musicales de mayor alcance internacional y recordó los 30 años transcurridos desde el lanzamiento de su primer disco.