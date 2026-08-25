Canadá impondrá aranceles de entre 15 y 50 por ciento a productos de Estados Unidos

Canadá anunció este martes aranceles de represalia sobre productos estadounidenses, que oscilan entre el 15% y el 50%, en una escalada de la guerra comercial entre estos aliados históricos.

Los gravámenes de represalia de Ottawa entrarán en vigor el 8 de septiembre, un calendario previamente presentado por el primer ministro Mark Carney después de que el presidente estadounidense Donald Trump impusiera el sábado aranceles del 50% a productos canadienses.

Estados Unidos y Canadá fracasaron el viernes en sus negociaciones para lograr un acuerdo que evitase la imposición de nuevos aranceles de 50% de parte de la administración Trump a una serie de productos canadienses.

Estos aranceles entraron en vigor el fin de semana. Se aplican sobre productos canadienses valorados en unos 20.000 millones de dólares y representan 5,5% de las exportaciones totales de Canadá hacia su vecino.

VEA TAMBIÉN Trump anuncia aranceles del 50% a vehículos y acero de Canadá a partir de enero de 2027 o

El mandatario estadounidense agregó el lunes que duplicaría los aranceles una serie de productos del sector automotor de Canadá a partir de 2027, en plena escalada tarifaria entre estos dos socios.

Actualmente, los aranceles a los automóviles son de 25% si no incluyen materiales estadounidenses en su fabricación, mientras que las importaciones de acero ya tienen en general tasas de 50%.

El primer ministro Mark Carney declaró que Canadá impondrá a partir del 8 de septiembre aranceles de represalia a Estados Unidos, al desechar lo que consideró como un "mal acuerdo".

Carney dijo el lunes que el objetivo de las conversaciones comerciales con Washington "siempre ha sido obtener el mejor acuerdo para los canadienses, nunca un acuerdo a cualquier precio o en cualquier plazo".

Pero el primer ministro agregó que durante las negociaciones "los estadounidenses querían destruir nuestras principales industrias (...) mediante condiciones injustas".

VEA TAMBIÉN EE.UU. impone aranceles del 50% a Canadá tras colapso de negociaciones comerciales bilaterales o

Carney añadió que, pese al progreso hacia un pacto, "ese impulso se revirtió" al final, y recalcó que fortalecer la producción interna y diversificar el comercio exterior ha sido "el Plan A desde el principio".

Aseguró que Canadá ha fortalecido otras alianzas comerciales, en particular en Asia o con la Unión Europea.

Durante el fin de semana, Carney señaló que Washington también quería imponer restricciones de último minuto a los acuerdos comerciales de Canadá con otros países.

También hicieron "amenazas contra la lengua francesa" y la "cultura quebequense", la provincia francófona en el este de Canadá.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, atribuyó el lunes la ruptura del acuerdo a "exigencias irrazonables de última hora" de Canadá.