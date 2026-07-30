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Jueves, 30 de julio de 2026
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Delcy Rodríguez

Revista Time en edición en la que Delcy Rodríguez sale con Trump en la portada reveló ofrecimiento que Maduro rechazó antes de ser capturado

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez - Foto EFE
Delcy Rodríguez - Foto EFE
Sobre los ataques del pasado 3 de enero, en concreto, Rodríguez afirmó que marcaron “un punto de inflexión para Venezuela”.

La revista Time, en una edición publicada este jueves en la que difunde apartes de una entrevista concedida por la líder del régimen venezolano Delcy Rodríguez, difundió lo que fue según sus fuentes una oferta que el Gobierno de Estados Unidos le habría hecho a Nicolás Maduro antes de su captura el pasado 3 de enero.

En esa publicación, en la que Rodríguez habla del futuro de Venezuela, la revista expresa que según un funcionario del Departamento de Estado, la Administración Trump convenció a Turquía para que ofreciera refugio a Maduro si aceptaba abandonar Venezuela pacíficamente.

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“Él se negó. El punto de inflexión se produjo en diciembre, cuando le enviamos una oferta a través de los turcos; la propuesta consistía básicamente en que, si abandonaba el país definitivamente para trasladarse a Turquía o a otro lugar aceptable, lo dejaríamos en paz, pero tenía que irse”, precisaron funcionarios del Departamento de Estado, según la revista.

Uno de los funcionarios del Departamento indicó que Maduro básicamente, “hizo caso omiso”. “Tuvo múltiples oportunidades de salida que le habrían permitido marcharse y vivir feliz en otro lugar, dándonos la posibilidad de colaborar con otra persona del gobierno para impulsar esos cambios. En cambio, se dedicó a publicar vídeos absurdos en los que aparecía bailando y cantando”, expresó.

TIME también mencionó en la nota que tres altos funcionarios de Estados Unidos le afirmaron que Delcy mantiene contacto con Donald Trump y con Marco Rubio quienes "se han involucrado profundamente en los asuntos del Estado venezolano" tras la captura del exjefe del régimen y su esposa Cilia Flores.

“El secretario de Estado de EE. UU. supervisa el marco que rige los ingresos petroleros y las finanzas públicas de Venezuela, administrando de hecho un fondo conjunto que otorga a Washington influencia, sobre todo, desde cómo se asignan las ganancias por exportaciones del país hasta la reapertura del sector energético y el trato preferencial a las empresas estadounidenses”, indicó Time.

Rubio y Rodríguez se comunican casi a diario mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, precisó la revista.

Durante su contacto, Rodríguez lo consulta sobre nombramientos internos, incluida la selección de su Ministro de Defensa, afirmaron los funcionarios.

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Rodríguez, según la nota, se reunió con TIME para una entrevista en el Palacio de Miraflores, en Caracas, el 16 de junio.

Rodríguez habló sobre la incursión de Estados Unidos que resultó en la captura de su predecesor, Nicolás Maduro, su relación con el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, el futuro económico de Venezuela, y las perspectivas de que una autocracia socialista transite hacia la democracia.

Sobre el 3 de enero, en concreto, Rodríguez afirmó que el 3 de enero marcó un punto de inflexión para Venezuela.

“Personalmente, sentí que era un momento de gran cambio. Lo primero que cambió fue el panorama político. Necesitábamos buscar una nueva Venezuela, corregir los errores del pasado para poder avanzar hacia el futuro. Creo que ese es el objetivo principal: impulsar una transformación económica para atender las necesidades más apremiantes del pueblo venezolano”, expresó Rodríguez.

La jefe del régimen indicó que su primera primera reacción el 3 de enero “fue vigilar atentamente los radares”. “Antes de que se produjera el ataque, vi muchos aviones y llamé a la persona encargada de uno de los puestos del vicepresidente. Si soy totalmente sincera, nunca pensamos que la capital del país sería atacada, y mucho menos imaginamos lo que les sucedió al presidente y a la primera dama en ese momento”, lamentó.

Además aseveró que no conocía con anticipación sobre los ataques.

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