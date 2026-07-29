Donald Trump asegura que el nuevo primer ministro británico le prometió la explotación de petróleo en el mar del Norte

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que el nuevo primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, le expresó su disposición de autorizar la explotación de petróleo en el mar del Norte.

Las declaraciones se dan tras meses de presiones del mandatario estadounidense hacia el anterior gobierno británico para cambiar su política energética.

Durante una comparecencia en la Casa Blanca, el mandatario norteamericano elogió la postura del nuevo jefe de Gobierno británico, señalando que la medida podría transformar el panorama económico de las islas británicas.

​"Dijo algo muy bueno. Dijo que va a abrir la explotación de petróleo del mar del Norte. Si hacen eso, serán un país rico de nuevo", afirmó Trump al ser consultado sobre su primera conversación con Burnham.

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El presidente estadounidense contrapuso esta promesa con la postura de Keir Starmer, predecesor de Burnham, a quien intentó persuadir sin éxito. Trump aprovechó la ocasión para cuestionar la transición hacia energías renovables en el Reino Unido.

Asimismo, el líder de la Casa Blanca comparó la situación del Reino Unido con el modelo de Noruega, destacando los rendimientos económicos que ese país ha obtenido a partir de los recursos de hidrocarburos en la misma cuenca marina.

​"En el Reino Unido tienen dos problemas: un enorme problema de inmigración y un problema energético. Tienen aerogeneradores por todas partes", aseveró Trump, quien enfatizó que la zona cercana a Aberdeen, en Escocia, alberga algunos de los yacimientos "más valiosos" del mundo.

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Aunque Burnham asumió el cargo con la promesa prioritaria de aliviar el costo de vida de los ciudadanos británicos y ratificar los compromisos de defensa con Washington, este anuncio reabre el debate internacional sobre las metas de neutralidad de carbono y las presiones diplomáticas de la Casa Blanca en materia energética.