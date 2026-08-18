Primarias en Florida definen candidatos para escaño de Marco Rubio en el Senado de Estados Unidos

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agosto 18, 2026
Por: Miguel Pedreros
. El voto latino, que representa casi el 15% del padrón electoral norteamericano.

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