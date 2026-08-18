Elecciones Primarias Programa: La Mañana Primarias en Florida definen candidatos para escaño de Marco Rubio en el Senado de Estados Unidos agosto 18, 2026 Por: Miguel Pedreros . El voto latino, que representa casi el 15% del padrón electoral norteamericano. También le puede interesar Elecciones Primarias Primarias en Florida definen candidatos para escaño de Marco Rubio en el Senado de Estados Unidos Terremoto en Colombia Venezolano que perdió a su esposa e hijas en terremoto de La Guaira busca a su hermano en Pereira Terremoto en Colombia "Necesitamos dinero para la reconstrucción": gobernador de Caldas a NTN24 tras terremoto en Colombia Shakira ¿Cómo se va a invertir el dinero que donó Shakira para reconstruir las escuelas en el Chocó? Sismos Se reportan nuevos movimientos sísmicos en Colombia, Venezuela y España Terremoto en Colombia "Encontramos aquí un pueblo con mucha solidaridad": embajador israelí en Guatemala sobre labores de búsqueda tras el terremoto en Colombia Compartir en: