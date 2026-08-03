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Lunes, 03 de agosto de 2026
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Fútbol

El colombiano Jhon Lucumí prioriza a la Juventus, pero el Bologna se mantiene en pedir 25 millones de euros por el defensor

agosto 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Jhon Lucumi jugador de la selección Colombia-Foto: EFE
Jhon Lucumi jugador de la selección Colombia-Foto: EFE
El defensor de la Selección Colombia dio prioridad al equipo de Turín pero el Bologna exige 25 millones de euros.

El futuro del defensor central colombiano Jhon Lucumí sigue en el aire para la temporada 2026-2027, aunque el jugador ha manifestado su firme intención de salir de Bologna y tiene como prioridad absoluta unirse a la Juventus de Turín.

Según reporte del periodista especializado Nicola Schira, el Bologna fijó el precio del zaguero en 25 millones de euros. Sin embargo, la Vecchia Signora ha presentado una oferta de 17 millones de euros, lo que genera una brecha de ocho millones entre las partes.


Fuentes cercanas al mercado de fichajes prevén que las conversaciones puedan cerrarse en un punto medio cercano a los 22 millones de euros.

De concretarse la operación, el Deportivo Cali recibiría el 5% del valor total del traspaso por concepto del Mecanismo de Solidaridad de la FIFA, aunque clubes como el “Como” de Italia, el Sunderland de Inglaterra y varias escuadras del fútbol turco han mostrado interés en el vallecaucano, Lucumí insiste en vestir la camiseta del conjunto turinés.

El panorama de los futbolistas colombianos tras su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue generando importantes movimientos en Europa:

 

Davinson Sánchez: El Galatasaray de Turquía tasó al central en 40 millones de euros tras rechazar una propuesta de 33 millones hecha por él “Como” de Italia. El director técnico Okan Buruk le habría expresado al colombiano su deseo expreso de retenerlo en el plantel como pieza fundamental para la nueva temporada.

Gustavo Puerta: El mediocampista se ha convertido en el eje central de las finanzas del Racing de Santander de España. El club cántabro exige 20 millones de euros por su traspaso, mientras que el Bologna ya habría presentado una primera oferta de 15 millones. Equipos como el FC Porto y clubes de la Bundesliga alemana también han iniciado contactos para ofertar por el volante.

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Con estas cotizaciones al alza, el mercado de pases tras la cita orbital confirma la alta valoración de los futbolistas colombianos en el fútbol europeo, donde la resolución del futuro de Lucumí, Sánchez y Puerta será clave en las próximas semanas de la ventana de transferencias.

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