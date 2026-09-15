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Martes, 15 de septiembre de 2026
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Canadá seguirá siendo "el socio más importante" de Estados Unidos en áreas clave, dice primer ministro

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Así puede postularse a las vacantes laborales que ofrece Canadá para ciudadanos colombianos - Foto referencia de EFE
Así puede postularse a las vacantes laborales que ofrece Canadá para ciudadanos colombianos - Foto referencia de EFE
Carney dijo en la Cumbre de Inversiones de Canadá que Washington y Ottawa siempre habían mantenido vínculos estrechos, "incluso en tiempos de desacuerdo".

Canadá seguirá siendo un socio crucial para Estados Unidos en "áreas clave", dijo el primer ministro Mark Carney el martes durante una reunión con inversores globales, en medio de la guerra comercial entre ambos países.

Carney dijo en la Cumbre de Inversiones de Canadá que Washington y Ottawa siempre habían mantenido vínculos estrechos, "incluso en tiempos de desacuerdo".

"Estos acuerdos funcionan cuando nos relacionamos como verdaderos socios que respetan las tradiciones y la soberanía de cada uno", dijo Carney en una pequeña sala con líderes del mundo financiero, horas después de que el presidente Donald Trump impusiera nuevos aranceles a Canadá.

"Cuando esas oportunidades regresen, Canadá será un socio aún mejor, más fuerte, más resiliente, más independiente", afirmó.

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"A nuestros amigos estadounidenses, permítanme decirles lo siguiente: siempre seremos vecinos, y Canadá seguirá siendo el socio más importante de Estados Unidos en muchas áreas clave", declaró el primer ministro.

Carney organizó la cumbre de Toronto como parte de su esfuerzo por reducir la dependencia de Canadá de Estados Unidos.

El primer ministro ha advertido que la hostilidad comercial de Washington es la nueva normalidad y que Canadá necesita diversificarse.

En su discurso de apertura de la cumbre, retomó asuntos que expuso en su intervención ante el Foro Económico Mundial en enero pasado, cuando se refirió a una "ruptura" del orden mundial.

"La soberanía y la apertura están ahora en tensión. La integración económica se está convirtiendo en un arma. Los aranceles se utilizan como mecanismo de presión", dijo el martes, y añadió que las cadenas de suministro se utilizan ahora como "vulnerabilidades a ser explotadas".

Pero Carney también reconoció la importancia de la economía estadounidense para Canadá.

Aproximadamente dos tercios de todas las exportaciones canadienses se dirigen a Estados Unidos, un mercado que no puede sustituirse fácilmente.

Carney afirmó que el objetivo del evento del martes es atraer más de USD 720.000 millones de dólares en inversiones durante los próximos cinco años. Destacó sectores clave atractivos para el capital global, en particular los minerales estratégicos y la energía.

Subrayó especialmente los planes para construir un nuevo oleoducto hacia la costa del Pacífico "que transportaría al menos un millón de barriles diarios de petróleo de bajas emisiones de Alberta a los mercados asiáticos".

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