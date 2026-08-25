Aeropuerto de Maiquetía inicia el 1 de septiembre la operación en “terminales temporales habilitados para vuelos nacionales e internacionales"

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía en La Guaira, que sirve a la capital venezolana Caracas, volverá a la operación tras varias semanas inhabilitado por daños provocados por el terremoto.

"El Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) informa a la ciudadanía que a partir del martes 1 de septiembre de 2026, iniciarán formalmente las operaciones en los terminales temporales habilitados, tanto para vuelos nacionales como internacionales", señaló el recinto en redes sociales.

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Asimismo, agregó que esta apertura es posible "gracias a nuestra inquebrantable resiliencia y a un proceso de reconstrucción, bajo altos estándares de calidad y últimas tecnologías".

"Más que una infraestructura, este espacio representa una profunda reconexión con el mundo y con lo nuestro: el reencuentro con nuestras raíces, la unión de las familias y la certeza de que la puerta de Venezuela sigue abierta al porvenir", añadió el AIM.

Y entregó información importante para los pasajeros:

- Reprogramación: invitamos a los pasajeros a comunicarse directamente con sus respectivas aerolíneas, para verificar la reprogramación de sus vuelos hacia los terminales temporales.

- Canales Oficiales: exhortamos a los usuarios a mantenerse atentos a nuestras redes sociales para próximos anuncios y actualizaciones.