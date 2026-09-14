De la Espriella refuerza la seguridad de una zona de Colombia con soldados, vehículos blindados y equipos antidrones

El gobierno de Abelardo de la Espriella refuerza su política de seguridad en toda Colombia. El comandante de las fuerzas militares anunció el despliegue de vehículos blindados y 300 soldados en los corredores viales en el Valle del Cauca. Con este despliegue, según el general Erick Rodríguez, se intensificará el control territorial y se combatirá bandas criminales como la disidencia Jaime Martínez del estado mayor de las Farc. Además, las autoridades adquirieron equipos antidrones para proteger a las tropas de ataques con explosivos.