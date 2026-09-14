NTN24
Lunes, 14 de septiembre de 2026
Lunes, 14 de septiembre de 2026
Colombia
Programa: El Informativo

De la Espriella refuerza la seguridad de una zona de Colombia con soldados, vehículos blindados y equipos antidrones

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
El gobierno de Abelardo de la Espriella refuerza su política de seguridad en toda Colombia. El comandante de las fuerzas militares anunció el despliegue de vehículos blindados y 300 soldados en los corredores viales en el Valle del Cauca. Con este despliegue, según el general Erick Rodríguez, se intensificará el control territorial y se combatirá bandas criminales como la disidencia Jaime Martínez del estado mayor de las Farc. Además, las autoridades adquirieron equipos antidrones para proteger a las tropas de ataques con explosivos.

También le puede interesar

Refuerzan la seguridad en COlombia / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

De la Espriella refuerza la seguridad de una zona de Colombia con soldados, vehículos blindados y equipos antidrones

Diosdado Cabello/ Nicolás Maduro y Alex Saab - Foto AFP
Diosdado Cabello

"Diosdado Cabello está colaborando para evitar hacer compañía a Nicolás Maduro": analista sobre caso Alex Saab

María Corina Machado | Foto: AFP
María Corina Machado

Contundente: María Corina Machado exige avances en la mesa de diálogos en Venezuela

Sistema antidrones de Ucrania - Fotos AFP
Guerra entre Rusia y Ucrania

Así es el poderoso escudo antidrones de Ucrania: expertos explican los detalles de esta moderna "armadura"

Volodímir Zelenski/ Sistema antidrones/ Abelardo de la Espriella - Fotos AFP
Drones

Cambió la guerra: el reto de enfrentar drones en conflictos y las lecciones de Ucrania para Colombia

Gobierno de Colombia

Contra el vandalismo: el nuevo protocolo de acción de la fuerza pública De la Espriella en universidades

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así es el poderoso escudo antidrones de Ucrania: expertos explican los detalles de esta moderna "armadura"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Contra el vandalismo: el nuevo protocolo de acción de la fuerza pública De la Espriella en universidades

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Así fue la reacción de los venezolanos en Washington al ver renovada la embajada de su país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

De la Espriella refuerza la seguridad de una zona de Colombia con soldados, vehículos blindados y equipos antidrones

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Shakira vuelve a España con doce conciertos en Madrid: "Representar en lo más alto a nuestro país"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Foto: NTN24
Embajada de Venezuela

Del abandono a la remodelación: NTN24 revela que embajada del régimen de Venezuela en Washington fue restaurada

Rescate en Irán-Foto: Imágenes desclasificadas
Régimen de Irán

Las impactantes imágenes del rescate de militares de EE. UU. asediados por el régimen de Irán

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia-Foto: AFP
Abelardo de la Espriella

Contundente mensaje: De la Espriella autoriza el ingreso de la fuerza pública en universidades

Ataque en Colombia - Captura de video
Colombia

Ataque con drones en Colombia: experto en inteligencia critica el gobierno pasado y lo cataloga como "aliado del mal"

Dictador cubano Miguel Díaz Canel-Foto: EFE
Régimen cubano

Grave escenario de violencia en Cuba: informe revela aterrador panorama de represión

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano, junto a Tareck El Aissami, exfuncionario de la dictadura de Venezuela - Foto: EFE
Tareck El Aissami

Los lujos de la familia de Tareck El Aissami en una exclusiva zona de Madrid mientras el exministro de Petróleo enfrenta juicio por el caso 'PDVSA-Cripto'

Ejército de Estados Unidos y juego GTA - Fotos: EFE
Ejército

El Ejército de Estados Unidos ofrece a sus soldados días libres para jugar el nuevo videojuego GTA VI a cambio de alistarse

Alex Saab - Fotos EFE
Juicio contra Alex Saab

Analistas no descartan que Alex Saab se declare culpable y coopere con la justicia ante el volumen de pruebas

Opinión

Ver más
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Dónde está la dignidad de los americanos?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano, junto a Tareck El Aissami, exfuncionario de la dictadura de Venezuela - Foto: EFE
Tareck El Aissami

Los lujos de la familia de Tareck El Aissami en una exclusiva zona de Madrid mientras el exministro de Petróleo enfrenta juicio por el caso 'PDVSA-Cripto'

Ejército de Estados Unidos y juego GTA - Fotos: EFE
Ejército

El Ejército de Estados Unidos ofrece a sus soldados días libres para jugar el nuevo videojuego GTA VI a cambio de alistarse

Real Madrid y Lionel Messi - Fotos: EFE
Lionel Messi

Figuras destacadas del Real Madrid se pronunciaron sobre la renuncia de Messi a la Selección Argentina

Alex Saab - Fotos EFE
Juicio contra Alex Saab

Analistas no descartan que Alex Saab se declare culpable y coopere con la justicia ante el volumen de pruebas

Marina de México - FOTO DE REFERENCIA EFE
México

México lanza operación de rescate de una embarcación con 19 migrantes cubanos

Enzo Cassella, locutor, productor y presentador / Lazo negro, símbolo de luto - Fotos: X
Fallecimiento

Radio y TV venezolana de luto: murió Enzo Cassella, reconocido locutor, productor y presentador

Petróleo | Foto: Canva
Venezuela

Empresas de Venezuela recurren a equipos petroleros usados que estaban en patios o depósitos de EE. UU. en apuesta por reactivar su producción

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023