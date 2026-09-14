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Contra el vandalismo: el nuevo protocolo de acción de la fuerza pública De la Espriella en universidades

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, puso sobre la mesa el control a la autonomía universitaria, un tema que ha causado controversia en el país.En su más reciente alocución, el mandatario se refirió a un nuevo protocolo de acción de la fuerza pública en las universidades ante hechos de violencia, dejando en claro que respeta la autonomía y la protesta pacífica, pero que no va a tolerar desmanes ni vandalismo.

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