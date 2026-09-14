Contra el vandalismo: el nuevo protocolo de acción de la fuerza pública De la Espriella en universidades

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, puso sobre la mesa el control a la autonomía universitaria, un tema que ha causado controversia en el país.En su más reciente alocución, el mandatario se refirió a un nuevo protocolo de acción de la fuerza pública en las universidades ante hechos de violencia, dejando en claro que respeta la autonomía y la protesta pacífica, pero que no va a tolerar desmanes ni vandalismo.