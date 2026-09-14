Así fue la reacción de los venezolanos en Washington al ver renovada la embajada de su país

La embajada del régimen de Venezuela en Washington fue completamente renovaba luego de su abandono desde 2019 cuando Estados Unidos no reconoció a Nicolás Maduro como presidente del país latino. La renovación de la embajada llenó de emoción a los venezolanos que viven en Washington. “es emocionante, uno pasaba por acá y se veía abandonado, pero me emocioné ver de nuevo mi bandera”, dijo una venezolana en Estados Unidos.