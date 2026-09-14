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Lunes, 14 de septiembre de 2026
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Embajada de Venezuela en Estados Unidos
Programa: Club de Prensa

Así fue la reacción de los venezolanos en Washington al ver renovada la embajada de su país

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
La embajada del régimen de Venezuela en Washington fue completamente renovaba luego de su abandono desde 2019 cuando Estados Unidos no reconoció a Nicolás Maduro como presidente del país latino. La renovación de la embajada llenó de emoción a los venezolanos que viven en Washington. “es emocionante, uno pasaba por acá y se veía abandonado, pero me emocioné ver de nuevo mi bandera”, dijo una venezolana en Estados Unidos.

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