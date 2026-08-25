"Tiene impacto con quitarle poder a Diosdado Cabello": Jesús Armas sobre el anuncio del fin de las alcabalas policiales en Venezuela

Jesús Armas, expreso político y activista venezolano, conversó con El Informativo de NTN24 sobre las polémicas declaraciones de la jefa encargada del régimen, Delcy Rodríguez. El invitado analizó el anuncio que dio Rodríguez sobre la eliminación de las alcabalas policiales y dijo que: "no es la primera vez que se anuncia el fin de las alcabalas. Hace dos o tres años Nicolás Maduro ya lo había hecho".