Estados Unidos permite a sancionados por corrupción en PDVSA firmar y ejecutar contratos comerciales

Nueva decisión polémica de la administración Trump sobre el régimen de Venezuela: una nueva licencia del departamento del Tesoro autoriza a funcionarios, empleados o representantes de PDVSA para firmar y ejecutar contratos legítimos así tengan sanciones o hayan sido sancionados. Según la administración Trump, la medida otorgaría seguridad jurídica y claridad operativa a las corporaciones de Estados Unidos, permitiéndoles pactar y operar proyectos de extracción y comercialización directamente con la directiva designada por el régimen de Delcy Rodríguez donde hay sancionados por corrupción.