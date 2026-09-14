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Lunes, 14 de septiembre de 2026
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Administración Trump
Programa: El Informativo

Estados Unidos permite a sancionados por corrupción en PDVSA firmar y ejecutar contratos comerciales

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Nueva decisión polémica de la administración Trump sobre el régimen de Venezuela: una nueva licencia del departamento del Tesoro autoriza a funcionarios, empleados o representantes de PDVSA para firmar y ejecutar contratos legítimos así tengan sanciones o hayan sido sancionados. Según la administración Trump, la medida otorgaría seguridad jurídica y claridad operativa a las corporaciones de Estados Unidos, permitiéndoles pactar y operar proyectos de extracción y comercialización directamente con la directiva designada por el régimen de Delcy Rodríguez donde hay sancionados por corrupción.

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