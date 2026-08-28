Nuevo país decidirá en referendo si negocia o no su adhesión a la Unión Europea

Los islandeses votarán este sábado un referendo sobre si reanudan o no las negociaciones para su ingreso a la Unión Europea (UE),en una cerrada carrera observada de cerca por Bruselas.

El país de apenas 400.000 habitantes aplicó para unirse a la UE cuando comenzaba la crisis financiera de 2009, que devastó su economía, pero las conversaciones se suspendieron en 2013.

Unos 273.000 votantes responderán a la pregunta: "¿Debería Islandia reanudar las negociaciones de adhesión con la Unión Europea?".

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Más de una década después, se espera un muy ajustado resultado. Las últimas encuestas de opinión dan por empatadas a las opciones del "Sí" y del "No".

Si gana el Sí, deberá negociarse un acuerdo de adhesión con Bruselas, que tendría que ser aprobado en un nuevo referendo.

"Es muy cerrado, pero siempre soy optimista", dijo la canciller Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, una firme proeuropea.

Con la economía de Islandia hoy floreciendo, algunos votantes no ven razones para discutir su ingreso a la UE.

La otra cara de esa prosperidad es una inflación y unas tasas de interés disparadas.

Algunos hogares pagan intereses de hasta el 9% en sus hipotecas, lo que convierte en muy atractiva la perspectiva de unirse a la eurozona -con tipos mucho más bajos-.

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En el escenario global, el regreso de la guerra en Europa con la invasión de Rusia a Ucrania ha sacudido las doctrinas de seguridad en el continente.

Además, la impredecibilidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su amenaza de anexar la vecina Groenlandia a su país son una nueva preocupación para los islandeses.

Islandia está estratégicamente ubicada en la región subártica, no tiene ejército y depende de la OTAN y de un acuerdo bilateral de 1951 con Estados Unidos para su defensa.

El resultado del referendo será seguido de cerca por la UE, que desde 1994 no recibe a un país rico y contribuyente neto a su presupuesto.

"La decisión de Islandia sin duda fortalecería el argumento a favor de que la UE acogiera a nuevos miembros", como Noruega, dijo Marta Kos, comisionada de Ampliación de la Comisión Europea.