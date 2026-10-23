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Táchira

Capturan a soldado investigado por triple homicidio en base militar del estado Táchira

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Hombre esposado / Raymond Samuel Paz, militar venezolano - Fotos: Pexels / X
Hombre esposado / Raymond Samuel Paz, militar venezolano - Fotos: Pexels / X
Al momento de su aprehensión, al soldado se le incautó un fusil AK-103, junto a tres cargadores y 89 cartuchos.

El gobernador chavista del estado Táchira (Venezuela), Freddy Bernal, confirmó la captura del soldado Raymond Samuel Paz Salas, acusado por un triple homicidio perpetrado en las instalaciones de la Base Aérea Buenaventura Vivas, ubicada en el municipio Fernández Feo.

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"Se capturó a este soldado, el cual cometió un hecho inusual que se está investigando (...) una reacción extraña, dentro de la propia base aérea, disparó contra otro joven teniente y dos compañeros más, causando la muerte, y luego disparó contra tres personas más", dijo Bernal.

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"Estaba siendo buscado por todos los organismos de seguridad del Estado; en una zona boscosa en los alrededores de la base militar, se encontró a este soldado que, por supuesto, ya fue puesto a la orden del Ministerio Público (...) será procesado ante los tribunales competentes", añadió.



Asimismo, se dio a conocer que al momento de su aprehensión, al soldado se le incautó un fusil AK-103, serie 071657972, junto a tres cargadores y 89 cartuchos.

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Las autoridades venezolanas, días antes, habían intensificado la búsqueda por tierra y aire para localizar a Paz.

Entre los fallecidos se encuentra el teniente Víctor Moreno, quien murió en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de El Piñal.

Otros dos funcionarios, con rango de sargento, perdieron la vida en el lugar del ataque.

Los heridos fueron identificados como José Cordero Pacheco, de 19 años, y Deimar Alejandra Merchán, ambos sargentos.

Inicialmente, recibieron atención en el mismo CDI y, posteriormente, fueron trasladados al Hospital Central de San Cristóbal.

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