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Domingo, 15 de noviembre de 2026
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Abelardo de la Espriella
Programa: El Informativo

Primeros 100 días de gobierno de Abelardo de la Espriella: ofensiva contra el crimen y careos a bandidos

noviembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente colombiano Abelardo de la Estrella marcó sus primeros 100 días de gobierno con una confrontación directa a dos de los criminales más buscados del país. En un despliegue sin precedentes, el mandatario viajó a Antioquia para encarar personalmente a alias “Primo Gay” y alias “Patepalo”, cabecillas vinculados al narcotráfico y actos terroristas que han sembrado terror en la población durante años.

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