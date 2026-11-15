Primeros 100 días de gobierno de Abelardo de la Espriella: ofensiva contra el crimen y careos a bandidos

El presidente colombiano Abelardo de la Estrella marcó sus primeros 100 días de gobierno con una confrontación directa a dos de los criminales más buscados del país. En un despliegue sin precedentes, el mandatario viajó a Antioquia para encarar personalmente a alias “Primo Gay” y alias “Patepalo”, cabecillas vinculados al narcotráfico y actos terroristas que han sembrado terror en la población durante años.