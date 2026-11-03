Mariah Carey cambió el estilo navideño por el punk en su esperado video del 1 de noviembre

La cantante Mariah Carey, dio la bienvenida a la Navidad de 2026 el pasado 1 de noviembre.

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Así lo hizo con un video que sorprendió a sus seguidores por una puesta en escena diferente a la de años anteriores.

En esta ocasión, la artista dejó de lado inicialmente los tradicionales adornos navideños y apareció con una imagen completamente distinta.

Vestida de negro, con maquillaje oscuro y en un bar de Nueva York, donde interpretó 'Hermit', Carey mostró su lado musical más rústico.

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La escena cambió al llegar la medianoche. Tras una cuenta regresiva, Carey pronunció su conocida frase 'It's time!', dando paso a la transformación que sus seguidores esperan cada año.

Segundos después, comenzó a sonar su exitoso tema 'All I Want for Christmas Is You', momento en que la cantante apareció con un traje rojo de lentejuelas.

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Así las cosas, Carey marcó el comienzo de la temporada navideña y mantuvo una tradición que se ha convertido en uno de los momentos más esperados por sus seguidores al iniciar el mes en curso.