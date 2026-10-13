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"Hecho en revolución": Gobernador chavista del estado Portuguesa inauguró puente que duró menos de 72 horas antes de colapsar

octubre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Gobernador chavista del estado Portuguesa inauguró puente que duró menos de 72 horas - Fotos: X
Gobernador chavista del estado Portuguesa inauguró puente que duró menos de 72 horas - Fotos: X
La emergencia afecta a unas 32 comunidades cafetaleras de la zona, cuyos habitantes dependen de esta conexión para movilizarse y trasladar sus productos.

El puente de la parroquia La Estación, en el municipio Ospino del estado Portuguesa, sufrió un colapso parcial durante la madrugada del pasado lunes 12 de octubre, apenas 72 horas después de haber sido inaugurado.

La obra fue entregada el viernes 9 de octubre en un acto encabezado por el gobernador chavista Primitivo Cedeño y el alcalde de la localidad, Yongeiby Yépez.

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De acuerdo con las explicaciones ofrecidas por las autoridades regionales, el derrumbe se produjo tras las "intensas precipitaciones" registradas en la zona.

"El aumento del caudal del río Ospino habría generado una fuerte presión sobre las bases de la estructura", mencionaron los despachos de la alcaldía y gobernación en un comunicado.

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"La crecida provocó el socavamiento de uno de los extremos del puente, que terminó cediendo ante la fuerza del agua", añadió.

Como consecuencia, el paso quedó completamente inhabilitado, lo que impide la circulación vehicular por esta vía.

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La emergencia, cabe destacar, afecta a unas 32 comunidades cafetaleras de la zona, cuyos habitantes dependen de esta conexión para movilizarse y trasladar sus productos.

Según los reportes difundidos, más de 5.000 familias enfrentan dificultades de tránsito en plena temporada de cosecha.

El día de la inauguración, el gobernador Primitivo Cedeño dijo con efusividad: Ale limón, ale limón, aquí no había puente, se hizo uno.

El desplome generó cuestionamientos entre residentes y un sinfín de usuarios en redes sociales, debido al escaso tiempo transcurrido entre la inauguración de la infraestructura y los daños registrados.

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