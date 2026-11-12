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Jueves, 12 de noviembre de 2026
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Donald Trump

Donald Trump descarta un acuerdo con el régimen de Irán y exige a JD Vance centrarse en la corrupción doméstica tras el revés electoral

noviembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente Donald J. Trump-Foto EFE
Presidente Donald J. Trump-Foto EFE
El mandatario norteamericano ratificó la firmeza de la política exterior frente a Teherán tras los recientes reveses electorales de medio mandato, redirigiendo la atención hacia el control de la gestión administrativa interna.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves de manera categórica que su administración ya no requiere un acuerdo diplomático para concluir las hostilidades con el régimen de Irán, al tiempo que instruyó públicamente al vicepresidente JD Vance para que desvíe su atención hacia la investigación de supuestos casos de corrupción doméstica en distritos y administraciones bajo control demócrata.

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“Le he pedido al vicepresidente Vance que centre toda su atención en la corrupción y la delincuencia masivas que tienen lugar en ciudades y estados gobernados por los demócratas en todo Estados Unidos”, escribió Trump a través de su plataforma oficial Truth Social.

Trump aseguró, sin presentar evidencias adicionales, que estos territorios “están mal gestionados y son un desastre marcado por la corrupción”, a la vez que agregó que el presupuesto nacional podría equilibrarse con rapidez si se frena esta actividad delictiva a gran escala.

“¡La corrupción corre por las venas de la cúpula demócrata! No necesitamos un acuerdo con Irán, esos tiempos ya quedaron atrás. ¡Tenemos su dinero, cientos de miles de millones de dólares, y tenemos su estrecho!”, declaró el mandatario en referencia al estrecho de Ormuz, cuyo tráfico marítimo fue interrumpido por el régimen iraní como represalia militar.

Las declaraciones presidenciales surgieron después de que diversas fuentes revelaran a The Wall Street Journal que Vance evaluaba la posibilidad de sostener conversaciones con funcionarios del régimen para reactivar un proceso de paz estancado.

Tanto Vance como Trump reconocieron que el conflicto bélico contribuyó a la severa derrota sufrida por el Partido Republicano en las recientes urnas, aunque el jefe de Estado insistió en defender su objetivo central de desmantelar el programa nuclear del régimen como justificación de las operaciones militares.

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Con esta redirección de las funciones del vicepresidente hacia asuntos internos, el Gobierno norteamericano marca un aparente giro estratégico que lo aleja de posibles negociaciones diplomáticas con Teherán, en un escenario de creciente presión política interna tras los resultados electorales.

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