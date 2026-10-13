Lluvias provocan desplazamiento de terreno y ponen en riesgo viviendas en San Agustín del Sur: Bomberos de Caracas realizaron labores de evacuación

Funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Caracas evacuaron cuatro viviendas en la Sesta Calle de Marín, en San Agustín del Sur, municipio Libertador.

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Esto, luego de detectar un desplazamiento activo del terreno que comprometía la estabilidad de las estructuras.

De acuerdo con la evaluación técnica de los equipos socorristas, "las recientes precipitaciones provocaron filtraciones de agua que saturaron el terreno y debilitaron su estabilidad".

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Dicha situación "ocasionó el desprendimiento de parte de la pared posterior del inmueble y evidenció un movimiento progresivo de tierra".

"Ante la posibilidad de que se produjera un derrumbe de mayores dimensiones, los equipos de emergencia ordenaron el desalojo preventivo de las familias residentes en los cuatro inmuebles comprometidos", acotó la dirección de Bomberos de Caracas.

En imágenes difundidas en redes sociales se ve cómo los funcionarios acordonaron el área para impedir el acceso a la zona de riesgo y reducir la posibilidad de que ocurrieran incidentes mientras se evalúan las condiciones del terreno.

De momento, la situación tiene en alerta a los organismos de emergencia, debido a los riesgos asociados con la saturación del suelo durante los períodos de lluvias.