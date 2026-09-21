Caso Ronald Ojeda da un giro en Chile: Fiscalía se pronuncia sobre Diosdado Cabello por el crimen

La Fiscalía de Chile volvió a mencionar que Diosdado Cabello es presunto responsable de encargar el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, sucedido en Santiago en febrero de 2024.

El fiscal regional Héctor Barros afirmó que, tras más de dos años de investigación, los antecedentes recopilados señalan a que Cabello habría negociado con integrantes del Tren de Aragua para ejecutar el secuestro contra Ojeda, quien estaba refugiado en Chile luego de abandonar Venezuela.

En declaraciones a Noticias Caracol, Barros aseguró que la investigación permitió expresar que detrás del encargo estaba el régimen venezolano y que, dentro de esa estructura, el responsable para los fiscales es Diosdado Cabello.

“¿Quién del gobierno venezolano? De acuerdo a los antecedentes que nosotros manejamos en la investigación, es Diosdado Cabello”, sostuvo el fiscal chileno.

Barros de igual forma afirmó que la Fiscalía cuenta con declaraciones y mensajes de WhatsApp que se incorporaron al expediente que, según su interpretación, respaldan la hipótesis de que Cabello negoció con la organización criminal.

“Esto lo encarga Diosdado Cabello y es quien finalmente negocia con la organización Tren de Aragua”, mencionó el fiscal, quien además añadió que los antecedentes recopilados igualmente apuntan a la existencia de un pago por el encargo.

No obstante, la propia Fiscalía ha reconocido que aún existen aspectos que no que se han logrado establecer con precisión. Entre ellos están el monto exacto del dinero que presuntamente fue entregado y la manera concreta en que se hizo el pago.

De acuerdo con Barros, la hipótesis investigativa señala a que una parte del dinero fue entregada al inicio de la operación y la restante al finalizarla. Sin embargo, hay versiones contradictorias acerca de si el segundo pago llegó a realizarse.

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Según la Fiscalía chilena y la investigación periodística de Noticias Caracol, Ojeda participó con otros opositores y exmilitares en reuniones en Cúcuta que tenían relación con un plan contra el régimen venezolano. La Fiscalía asegura que el grupo fue infiltrado y que luego se desarrolló una operación para hallar a sus integrantes.

Ojeda consiguió escapar y después llegó a Chile, país donde recibió protección como refugiado. En febrero de 2024 fue secuestrado en su vivienda en Santiago. Su cuerpo, por otra parte, fue hallado días luego enterrado bajo una estructura de cemento.

Por este crimen, la justicia chilena aún mantiene procesos contra integrantes del Tren de Aragua y sus estructuras asociadas. En septiembre de 2026 inició el primer juicio oral contra Maickel David Villegas Rodríguez, quien fue acusado de participar en el operativo. La Fiscalía chilena pidió para él una pena de 20 años de prisión.