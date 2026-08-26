Comisión Interamericana remite caso de Fernando Albán a la Corte por ejecución extrajudicial en Venezuela

Un paso trascendental dentro del proceso por el asesinato del concejal venezolano Fernando Albán a manos de la dictadura de Nicolás Maduro en el año 2018: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió este caso a la Corte Interamericana con la finalidad de que esta esclarezca la responsabilidad penal del Estado venezolano y sus agentes en delitos que incluyen detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial. Sobre este tema, La Mañana de NTN24 conversó con Eduardo Batistini, presidente del partido político Primero Justicia en el exterior.