El Tribunal Supremo de Justicia del régimen venezolano prohíbe que abogados graben o tomen fotos dentro del Palacio de Justicia

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, institución controlada por el régimen, restringió el uso de cámaras, grabadoras y dispositivos para tomar fotografías o videos por parte de abogados dentro del Palacio de Justicia de Caracas.

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La medida en cuestión quedó establecida en la Circular n.º 004-2026, emitida por el Circuito Judicial Penal.

Esta contempla la prohibición en distintas áreas del recinto, entre ellas "pasillos, salas de espera, despachos judiciales, salas de audiencia y espacios administrativos".

Según la ordenanza del TSJ, la restricción tiene como objetivo "garantizar la reserva de las investigaciones penales, así como proteger la intimidad y dignidad de las víctimas y de los menores de edad involucrados en los procesos judiciales".

El TSJ citó el artículo 286 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), relacionado con la reserva de la investigación.

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A pesar de la captura y extracción del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por fuerzas especiales de los Estados Unidos, el TSJ sigue siendo una de las instituciones más cuestionadas en Venezuela.

Al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se le señala, entre otras cosas, por su falta de independencia y autonomía.

Diversas organizaciones y sectores opositores denuncian que el sistema judicial sigue bajo el control absoluto del Ejecutivo y sin garantías de imparcialidad.