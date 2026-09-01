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Martes, 01 de septiembre de 2026
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Chevron

EE. UU. confirma visita del secretario de Energía a Caracas y anuncia que Chevron expandirá operaciones en Venezuela

septiembre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Letrero en una estación de servicio Chevron en EE. UU. - Foto de referencia: EFE
Letrero en una estación de servicio Chevron en EE. UU. - Foto de referencia: EFE
"Hemos tenido una serie de acuerdos pequeños y medianos anunciados en los últimos días", expresó un alto funcionario de Washington a NTN24.

Un funcionario del Gobierno de los Estados Unidos confirmó a NTN24 la visita del secretario de Energía a Caracas.

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Asimismo, sostuvo ante el canal de las Américas que Chevron expandirá operaciones en Venezuela.

"El desarrollo económico y la prosperidad en Venezuela responden a nuestro interés nacional, pero también responden a nuestro interés nacional la seguridad y la confiabilidad energética para el futuro previsible. Dicho esto, esto es solo una parte de la dinámica", precisó.

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"Seguimos presionando muy fuerte para tener inversión privada de EE. UU. adicional. Creo que mañana —no quiero adelantarme al anuncio—, pero mañana el sWright ecretario Wright encabezará el grupo (o esta noche/mañana en las reuniones) a Venezuela, donde Chevron anunciará que está expandiendo sus operaciones actuales dentro de Venezuela. Eso también aumentará la capacidad productiva", continuó.

Asimismo, añadió: "Hemos tenido una serie de acuerdos pequeños y medianos anunciados en los últimos días, y creemos que hay más alineados y en camino. Dejaré que la visita del Secretario Wright mañana continúe sentando las bases para eso".

La jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, aseveró que el reciente acuerdo petrolero firmado con Estados Unidos mantiene la propiedad y soberanía de Venezuela sobre sus recursos.

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"Hay algo que debe quedar claro: Venezuela conserva la propiedad y la soberanía de sus recursos", indicó Rodríguez.

El acuerdo contempla la explotación de 17 yacimientos petroleros con aproximadamente 65 mil millones de barriles de crudo.

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