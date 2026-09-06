Violenta escalada: los impactantes videos de los ataques con drones y ráfagas de fusil a subestación de Policía en Colombia

Un nuevo episodio de violencia sacudió el departamento del Cauca, en el suroccidente de Colombia, cuando disidencias de las FARC atacaron con drones una subestación de Policía en el municipio de Cajibío, dejando tres uniformados heridos por esquirlas de explosivos. Para hablar sobre este tema, Gustavo Niño Furnieles, exviceministro de Defensa de Colombia, conversó con el programa La Tarde de NTN24.