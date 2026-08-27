Autoridades de China alertan sobre "alto riesgo" de colapso de un lago formado tras deslave en Tíbet y Nepal

Las autoridades de China advirtieron que un lago formado tras el mortal deslave que azotó la frontera entre Tíbet y Nepal corre un "alto riesgo" de colapsar y provocar más inundaciones, según la prensa estatal.

"El caudal que ingresa al lago podría alcanzar unos 3 millones de metros cúbicos en los próximos tres días debido a las lluvias continuas, lo que aumenta el riesgo de una rotura que podría enviar las aguas río abajo y causar daños adicionales", informó la agencia oficial de noticias Xinhua a última hora del jueves.

VEA TAMBIÉN Desgarradora imagen satelital de la avalancha en Nepal: paso fronterizo desapareció por completo o

Según informó la cadena estatal CCTV, se prevé que los niveles del agua aumenten durante los próximos tres días, alcanzando su punto máximo alrededor del 1 de septiembre.

El lago se formó después de que un muro de lodo y escombros azotara el miércoles el puesto fronterizo de Gyirong, en el Tíbet, y cientos de personas fueron reportadas como desaparecidas.

Según las previsiones, las entradas de agua al lago podrían alcanzar unos 3 millones de metros cúbicos en los próximos tres días debido a las continuas lluvias, lo que aumenta el riesgo de una ruptura que podría provocar inundaciones río abajo y causar potencialmente más daños en zonas como el puerto de Gyirong y otros lugares río abajo", informó la agencia estatal de noticias Xinhua a última hora del jueves.

Se pronostican lluvias en la zona durante los próximos tres días.

VEA TAMBIÉN Así se vio desde el cielo la descomunal avalancha en Nepal: alarmantes imágenes desde un helicóptero o

Según CCTV, hasta la mañana del viernes, 499 residentes locales y 555 turistas habían sido evacuados de la zona afectada. No especificó la nacionalidad de los turistas.