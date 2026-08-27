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Jueves, 27 de agosto de 2026
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China

Autoridades de China alertan sobre "alto riesgo" de colapso de un lago formado tras deslave en Tíbet y Nepal

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Deslave en Nepal- Foto: EFE
Deslave en Nepal- Foto: EFE
Según informó la cadena estatal CCTV, se prevé que los niveles del agua aumenten durante los próximos tres días.

Las autoridades de China advirtieron que un lago formado tras el mortal deslave que azotó la frontera entre Tíbet y Nepal corre un "alto riesgo" de colapsar y provocar más inundaciones, según la prensa estatal.

"El caudal que ingresa al lago podría alcanzar unos 3 millones de metros cúbicos en los próximos tres días debido a las lluvias continuas, lo que aumenta el riesgo de una rotura que podría enviar las aguas río abajo y causar daños adicionales", informó la agencia oficial de noticias Xinhua a última hora del jueves.

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Según informó la cadena estatal CCTV, se prevé que los niveles del agua aumenten durante los próximos tres días, alcanzando su punto máximo alrededor del 1 de septiembre.

El lago se formó después de que un muro de lodo y escombros azotara el miércoles el puesto fronterizo de Gyirong, en el Tíbet, y cientos de personas fueron reportadas como desaparecidas.

Según las previsiones, las entradas de agua al lago podrían alcanzar unos 3 millones de metros cúbicos en los próximos tres días debido a las continuas lluvias, lo que aumenta el riesgo de una ruptura que podría provocar inundaciones río abajo y causar potencialmente más daños en zonas como el puerto de Gyirong y otros lugares río abajo", informó la agencia estatal de noticias Xinhua a última hora del jueves.

Se pronostican lluvias en la zona durante los próximos tres días.

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Según CCTV, hasta la mañana del viernes, 499 residentes locales y 555 turistas habían sido evacuados de la zona afectada. No especificó la nacionalidad de los turistas.

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