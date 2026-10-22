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Abelardo de la Espriella

Cayó en La Guajira alias ‘Kevin Masacre’, señalado como sucesor de ‘Bendito Menor’: está vinculado a presuntas acciones violentas que habría ejecutado junto a Naín

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Capturado alias 'Kevin Masacre' - Captura de pantalla de redes sociales
Capturado alias 'Kevin Masacre' - Captura de pantalla de redes sociales
Este hombre fue puesto a disposición de las autoridades para el respectivo procedimiento.

Kevin David Moscote Redondo, conocido con el alias de ‘Kevin Masacre’, fue capturado este miércoles 21 de octubre por miembros de la Policía Nacional y la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, cuando se movilizaba en una camioneta de alta gama por la carretera que comunica a Maicao con Riohacha, en La Guajira.

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Este hombre, oriundo del corregimiento de La Punta de los Remedios, en Dibulla, es señalado en informes de inteligencia de la Policía y el Ejército como presunto integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), específicamente de la estructura Javier Cáceres, con presencia en La Guajira.

Según esta información, estaría relacionado con extorsiones, enfrentamientos contra grupos rivales y presuntas acciones violentas que habría ejecutado junto a Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’.

El nombre de ‘Kevin Masacre’ comenzó a sonar con mayor fuerza después de la muerte de Pérez Toncel, ocurrida el pasado 4 de septiembre durante un operativo policial en Riohacha. Tras ese hecho, reportes extraoficiales lo mencionaron como uno de los posibles sucesores de ‘Bendito Menor’.

La muerte de ‘Bendito Menor’ se produjo en el marco de la denominada ‘Operación Centinela de la Patria’, coordinada entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. El despliegue contó con al menos 30 integrantes de la Dijín, identificados por el presidente Abelardo de la Espriella como ‘Los Lobos’, quienes tenían la misión de ubicar al señalado cabecilla y a su círculo cercano en una zona de influencia de las ACSN.

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Cabe resaltar que, según la información reportada, la intervención se desarrolló en una vivienda del barrio Los Olivos, cerca del aeropuerto Almirante Padilla, donde se produjo un enfrentamiento entre los ocupantes del inmueble y los uniformados.

En el operativo murieron, además de Pérez Toncel, su pareja sentimental, Rosa Angélica Tarazona, conocida como alias ‘La Bebecita’, y otros dos hombres identificados con los alias de ‘El Tío’, señalado como cabecilla logístico de las ACSN, y ‘Casiloco’, a quien se le atribuía el manejo de cobradiarios y de recursos provenientes de extorsiones.

Durante el procedimiento contra Kevin Masacre, los uniformados le encontraron municiones, situación por la que sería procesado preliminarmente por el delito de porte ilegal de armas de fuego y municiones.

Finalmente, este hombre fue puesto a disposición de las autoridades para el respectivo procedimiento.

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