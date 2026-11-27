Hospital usado como refugio y cuartel de grupos criminales en Haití reabrirá sus puertas

El principal hospital público de Haití que permanecía bajo el control de las pandillas siendo usado como cuartel y refugio de los grupos criminales reabrirá sus puertas el próximo 2 de diciembre. La reapertura del centro médico se dio a conocer tras las operaciones de las fuerzas haitianas y el contingente salvadoreño que participa en la ofensiva contra las pandillas en el país caribeño.