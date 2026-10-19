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Lunes, 19 de octubre de 2026
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China

China endurece los controles a la exportación de drones y de sus componentes clave

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Bandera de China (Canva)
Bandera de China (Canva)
La medida busca cumplir con el compromiso de China en materia de no proliferación, afirmó un portavoz del ministerio chino de Comercio en un comunicado.

China, el principal productor mundial de drones, anunció este lunes un endurecimiento de sus controles sobre las exportaciones de vehículos aéreos no tripulados y equipos asociados que puedan tener un doble uso, civil y militar.

La medida busca cumplir con el compromiso de China en materia de no proliferación, afirmó un portavoz del ministerio chino de Comercio en un comunicado.

Las nuevas disposiciones "demuestran la firme oposición de China a cualquier utilización ilícita de estos aparatos con fines no pacíficos", señaló el vocero. Las normas entrarán en vigor el 18 de noviembre.

China domina la industria mundial de los drones de uso general y comercial.

El uso de drones en conflictos armados ha aumentado rápidamente, como demuestran la guerra en Ucrania y las operaciones militares relacionadas con Irán.

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A partir del próximo mes, los exportadores de determinados motores diseñados para drones, de ciertas tecnologías asociadas y de modelos específicos capaces, por ejemplo, de volar de forma continua durante tres horas, deberán obtener una autorización previa, según un comunicado conjunto del Ministerio de Comercio, la Administración General de Aduanas y la Comisión Militar Central.

Quienes infrinjan estas normas exportando o revendiendo esos equipos se enfrentarán a sanciones conforme a la legislación vigente, precisó el comunicado.

Los equipos afectados por las nuevas medidas "presentan claramente aplicaciones de doble uso, tanto civiles como militares", indicó el portavoz.

Pekín ya había anunciado el pasado 5 de agosto restricciones a las exportaciones de componentes para drones hacia Estados Unidos, en respuesta a sanciones comerciales impuestas por Washington.

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