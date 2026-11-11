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Miércoles, 11 de noviembre de 2026
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Régimen de Irán

Régimen de Irán designa como "terroristas" a fuerzas militares de país sudamericano y lanza amenaza: "Asumirá la responsabilidad de todas las consecuencias"

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Régimen de Irán - Foto: EFE
Régimen de Irán - Foto: EFE
La decisión del régimen de las ayatolás llega después de que este país de la región designará a los Guardianes de la Revolución como organización terrorista.

Irán designó este miércoles a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina como "organizaciones terroristas" en virtud del "principio de reciprocidad", informó el Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen iraní.

En marzo, en plena guerra en Oriente Medio, el gobierno del presidente argentino Javier Milei declaró a los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República islámica, como "organización terrorista", lo que permite aplicar "sanciones financieras y restricciones operativas" a Irán.

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Argentina acusa a los Guardianes de la Revolución de apoyar al movimiento chiita libanés Hezbolá, al que atribuye dos atentados cometidos en Buenos Aires: uno en 1992 contra la embajada de Israel, con un saldo de 29 muertos, y otro dos años más tarde contra el centro comunitario judío AMIA, en el que murieron 85 personas y cientos más resultaron heridas.

En 2019, Irán aprobó una ley que permite al país tomar represalias contra cualquier Estado que designe a sus fuerzas militares como organizaciones terroristas.

La cancillería del régimen iraní calificó la decisión del gobierno argentino de "medida hostil".

"De acuerdo con el principio de reciprocidad y en virtud de la ley de 2019", Irán declara que "la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina están sujetas a las disposiciones de la citada ley y las designa como organizaciones terroristas", escribe el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

"El Gobierno argentino asumirá la responsabilidad de todas las consecuencias derivadas de esta acción", añade sin especificar cómo.

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Desde su llegada a la presidencia en diciembre de 2023, Milei se ha alineado con Estados Unidos e Israel, a los que considera sus principales aliados, y ha respaldado el ataque conjunto de estos dos países contra Irán a finales de febrero, el cual desencadenó la guerra en Oriente Medio.

En abril el gobierno argentino expulsó del país al máximo representante diplomático del régimen de Irán en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani.

Incluso antes de la guerra en Oriente Medio, Buenos Aires designó en enero como "organización terrorista" a la Fuerza Quds, un brazo de los Guardianes de la Revolución.

Irán ha aplicado el principio de reciprocidad a otros países.

A principios de noviembre, Teherán designó al MI6, el servicio de inteligencia exterior del Reino Unido, como grupo hostil, y a la Armada Real y la Fuerza Aérea Real del país como organizaciones terroristas.

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