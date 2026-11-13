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"Es una tragedia con la que tiene que convivir": esta es la sanción para Owono, el portero involucrado en muerte de delantero en el fútbol de España

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Jesús Owono - AFP
Jesús Owono - AFP
La Federación Española aplicó el castigo máximo previsto en su reglamento tras el choque que acabó con la vida del delantero Jesús de Miguel.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) impuso una suspensión de 12 partidos para Jesús Owono, que protagonizó el choque con el delantero Jesús de Miguel, quien falleció el pasado 3 de noviembre, un día luego de resultar gravemente herido en un encuentro de la Segunda División española.

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El Comité de Competición aplicó el castigo máximo contemplado en el artículo 102 del Código Disciplinario de la Federación, que establece sanciones de entre cuatro y doce partidos por acciones violentas en el juego que provoquen consecuencias graves. La resolución tuvo en cuenta las circunstancias del impacto y la descripción consignada por el árbitro en el acta del cotejo.

El episodio sucedió el 2 de noviembre, en el partido entre el Tenerife y el Andorra, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. El guardameta abandonó su área para disputar un balón y chocó con De Miguel. El delantero quedó tendido en el césped, recibió atención médica y fue trasladado a un hospital, donde falleció al día siguiente.

La acción terminó con la expulsión del portero, luego de que el árbitro considerara que impactó con la pierna en alto y utilizado fuerza excesiva. La muerte del futbolista generó conmoción en los clubes y en el fútbol español, además de abrir un debate acerca de las consecuencias disciplinarias de este tipo de acciones.

El entrenador del FC Andorra, Carles Manso, se refirió a la situación personal del guardameta y pidió comprensión frente al impacto que ha tuvo la tragedia. “Es obvio que él evidentemente no iba con esa intención, con la intención del desenlace que se produjo después del choque”, aseguró. El técnico igualmente describió lo ocurrido como “una tragedia con la que tiene que convivir”.

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Manso detalló que el club busca acompañar al futbolista sin presionarlo para que vuelva a la actividad deportiva. “Hay que darle espacio para que se sienta completamente libre de tomar cualquier decisión, de querer volver o no, cuando lo considere oportuno y esté preparado”, expresó.

El entrenador insistió en que el apoyo tiene que estar dirigido al jugador como persona, más allá de su papel dentro del equipo. “Tenemos que estar lo más cerca posible de él y darle todo nuestro apoyo, ya no como jugador, sino como persona”, añadió.

La sanción deportiva se suma al difícil contexto por el que pasan los dos equipos tras el fallecimiento de De Miguel. El caso también tiene un componente judicial, independiente del procedimiento disciplinario adelantado por la Federación.

Con la resolución del Comité de Competición, el castigo deportivo quedó establecido en 12 partidos de suspensión, mientras el fútbol español sigue asimilando una tragedia que afectó profundamente a compañeros, familiares y aficionados.

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