NTN24
Lunes, 09 de noviembre de 2026
Lunes, 09 de noviembre de 2026
Nasa

¿Puede un asteroide destruir la Tierra? Esto explica la NASA

noviembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Planeta Tierra mostrando continentes y océanos contra un fondo oscuro - Foto de referencia: Pexels
Planeta Tierra mostrando continentes y océanos contra un fondo oscuro - Foto de referencia: Pexels
La agencia espacial de la Unión Americana monitorea constantemente los asteroides y cometas que se aproximan a nuestro entorno.

El impacto de un asteroide contra la Tierra es uno de los escenarios que mantienen bajo vigilancia a la comunidad científica por los daños que podría ocasionar.

o

No obstante, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) considera muy poco probable que un objeto espacial de grandes dimensiones choque contra el planeta durante los próximos 100 años o más.

La agencia espacial de la Unión Americana monitorea constantemente los asteroides y cometas que se aproximan a nuestro entorno mediante telescopios terrestres y espaciales, con los que estudia sus trayectorias y calcula posibles riesgos.

o

Estos cuerpos son conocidos como objetos cercanos a la Tierra (NEO). Aunque algunos ingresan a la atmósfera varias veces al año, la mayoría son pequeños y se desintegran sin provocar daños importantes.

o

Investigaciones sugieren que un asteroide de aproximadamente 10 metros podría generar una explosión y ondas de choque capaces de romper ventanas.

Mientras tanto, uno de 140 metros tendría potencial para formar un cráter de hasta dos kilómetros. En cambio, un objeto de un kilómetro podría ocasionar daños de alcance global.

Los escenarios más graves estarían relacionados con asteroides de unos 10 kilómetros de diámetro, cuyos impactos podrían desencadenar extinciones masivas y alterar las condiciones de vida en el planeta.

Los asteroides son cuerpos rocosos, metálicos o helados de tamaño menor que los planetas que orbitan alrededor del Sol.

Puntualmente, son restos de escombros espaciales que sobraron de la formación de nuestro sistema solar hace unos 4.600 millones de años, cuando las partículas de polvo y gas no lograron unirse para formar planetas completos.

Temas relacionados:

Nasa

Asteroide

Reporte

Informe

Espacio

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Condenas en firme para reclutadores de menores con Ley de Sometimiento de De la Espriella: así serán tratados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El interinato de Delcy no tiene mucho interés en que Cilia salga de prisión": abogado Carlos Ramírez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Una explosión controlada: Fiscalía de Paraguay estudia detonar la bóveda secreta de Santiago Peña

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Así son los exigentes ejercicios militares conjuntos entre Colombia y Estados Unidos, en Tolemaida

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Stephen Miller, el hombre que le declaró la guerra al Tren de Aragua, ahora es mano derecha de Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Otro escándalo salpica a Petro: capturan a funcionario de inteligencia por presunto hackeo electoral

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Protestas en Europa: ¿crisis económica o resultado de gobiernos que incumplieron sus promesas?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Ronroneos entre sirenas: un café de Ucrania donde gatos y humanos esquivan la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Santiago Peña, presidente de Paraguay
Santiago Peña

Así es la bóveda oculta hallada en la casa del capturado expresidente de Paraguay, Santiago Peña

Presos políticos en Venezuela

45 días de huelga: médico venezolano pide casa por cárcel para cuidar a su padre con cáncer terminal

Expresidente de Colombia, Gustavo Petro-Foto: EFE
Hackers

Otro escándalo salpica a Petro: capturan a funcionario de inteligencia por presunto hackeo electoral

Harold Martínez - Captura video de supervivencia
Colombia

Dramático llamado de madre de policía secuestrado en Colombia: "Te amo, hijo, aguanta un poquito más"

María Corina Machado a las afueras del Rodeo I-Foto: EFE
María Corina Machado

“La visita de María Corina fue como una bocanada de aire y de esperanza”: familiar de preso político

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Tesla Roadster-Foto: AFP
Tesla

¿El auto volador es una realidad? Así es el Tesla Roadster que despierta gran expectativa mundial

Universo | Foto Canva
Nasa

Esta página de la NASA te muestra cómo se veía el universo el día que naciste

Vista superior de un smartphone que muestra el logo de WhatsApp sobre un fondo de madera - Foto de referencia: Pexels
WhatsApp

WhatsApp extendió a nivel global el nuevo ícono para corregir mensajes enviados: así puede usarlo

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Funcionarios del Estado en el cementerio municipal La Esperanza en parroquia Carayaca, en La Guaira (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
La Guaira

Grave denuncia en La Guaira: forenses habrían entregado supuestas cenizas a una familia y meses después hallaron los cuerpos entre los escombros

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (EFE)
Israel

Netanyahu elogió a Abelardo De la Espriella en la apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén: “Su presidente tiene valentía. Hablé con él por teléfono y me encantaría visitar Colombia”

Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin - Fotos: EFE
Donald Trump

Revelan que Donald Trump podría reunirse en la cumbre de Asia-Pacífico con Putin y Xi Jinping para tratar la guerra en Ucrania

Violencia intrafamiliar | Canva
Terremoto en Venezuela

"Aumentan los riesgos de violencia intrafamiliar": experto sobre efectos del terremoto en Venezuela

Miguel Díaz-Canel | Foto AFP
Régimen cubano

Destierro: la indignante condición que régimen cubano habría puesto para excarcelar a Yoel Pérez

Los ministros de Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar (2d), y de Colombia, Omar Bula Escobar (3i), inauguran este miércoles la embajada del país americano en Jerusalén-Foto: EFE
Relaciones diplomáticas

“Nos podemos apoyar en defensa”: Vivian Aisen tras inauguración de embajada de Colombia en Israel

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Este es el emotivo mensaje del presidente Abelardo de la Espriella tras la muerte de una colombiana en accidente aéreo en Florida: "Les envío un abrazo de corazón"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023