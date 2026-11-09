¿Puede un asteroide destruir la Tierra? Esto explica la NASA

El impacto de un asteroide contra la Tierra es uno de los escenarios que mantienen bajo vigilancia a la comunidad científica por los daños que podría ocasionar.

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No obstante, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) considera muy poco probable que un objeto espacial de grandes dimensiones choque contra el planeta durante los próximos 100 años o más.

La agencia espacial de la Unión Americana monitorea constantemente los asteroides y cometas que se aproximan a nuestro entorno mediante telescopios terrestres y espaciales, con los que estudia sus trayectorias y calcula posibles riesgos.

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Estos cuerpos son conocidos como objetos cercanos a la Tierra (NEO). Aunque algunos ingresan a la atmósfera varias veces al año, la mayoría son pequeños y se desintegran sin provocar daños importantes.

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Investigaciones sugieren que un asteroide de aproximadamente 10 metros podría generar una explosión y ondas de choque capaces de romper ventanas.

Mientras tanto, uno de 140 metros tendría potencial para formar un cráter de hasta dos kilómetros. En cambio, un objeto de un kilómetro podría ocasionar daños de alcance global.

Los escenarios más graves estarían relacionados con asteroides de unos 10 kilómetros de diámetro, cuyos impactos podrían desencadenar extinciones masivas y alterar las condiciones de vida en el planeta.

Los asteroides son cuerpos rocosos, metálicos o helados de tamaño menor que los planetas que orbitan alrededor del Sol.

Puntualmente, son restos de escombros espaciales que sobraron de la formación de nuestro sistema solar hace unos 4.600 millones de años, cuando las partículas de polvo y gas no lograron unirse para formar planetas completos.