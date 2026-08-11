Colombia se suma a la Cumbre de Seguridad de las Américas en Panamá para acelerar la lucha conjunta contra el crimen organizado

Ministros de Seguridad, jefes de Defensa y altos mandos militares de cerca de una veintena de países de la región iniciaron este martes en Ciudad de Panamá una reunión clave de la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C).

El encuentro tiene como objetivo central estructurar mecanismos operativos para combatir el narcotráfico, el lavado de activos, el trafico de armas y la trata de personas en el continente.

El foro multilateral contará este miércoles con la participación del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, según confirmó la Embajada estadounidense en Panamá.

Durante el acto inaugural, las autoridades regionales hicieron énfasis en la urgencia de coordinar esfuerzos y pasar de los acuerdos diplomáticos a operaciones concretas en territorio y mar.

"Debemos pasar del discurso político a la acción conjunta. La coalición tiene la oportunidad de convertirse en un mecanismo capaz de desarticular las finanzas criminales y proteger a las comunidades de la región", afirmó el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego.

Ábrego advirtió que los grupos criminales transnacionales recurren al uso de tecnologías de alta gama y al reclutamiento de menores de edad, lo que exige una respuesta coordinada entre los Estados.

​Por su parte, el general Francis Donovan comandante del Comando Sur de EE.UU. (Southcom), subrayó que la alianza “debe ser una organización funcional para luchar contra el enemigo y debe enfocarse en resultados”.

La alianza A3C, conocida como el Escudo de las Américas, fue presentada oficialmente en marzo de 2026 bajo el liderazgo del presidente Donald Trump.

La cumbre en Panamá se da tras el reciente anuncio del Comando Sur sobre la creación del Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental, diseñado como el brazo ejecutor de la coalición.

Este nuevo grupo asumirá las operaciones tras la transición de la Operación Lanza del Sur, la cual ha interceptado más de 60 embarcaciones en aguas de la región.

Los países que forman parte de esto son Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Estados Unidos. Colombia también se une con el apoyo del presidente Abelardo de la Espriella.

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El encuentro se desarrolla de forma paralela a los ejercicios militares multinacionales Panamax 2026, los cuales reúnen a 1.700 efectivos de fuerzas de élite en el territorio panameño para reforzar la seguridad de las vías marítimas estratégicas.