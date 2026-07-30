Evite ser víctima de fraude: estas son las estafas más comunes al expedir el pasaporte

La oficina de Pasaportes de la Gobernación de Santander emitió una alerta ante el incremento de las modalidades de estafa al momento de expedir el documento.

De acuerdo con Waleska Quintero, directora de la dependencia, en varias regiones del país se han reportado casos de personas que han sido víctimas de engaños por medio de llamadas telefónicas en las que se les ofrece agilizar dicho trámite.

Los estafadores se comunican con las victimas a través de llamadas o mensajes de texto donde exigen cierta cantidad de dinero para llevar a cabo el proceso.

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Ante ello, Quintero aclaró que ninguno de estos procedimientos hace parte de la entidad y solicitó no confiar en páginas, enlaces o personas que soliciten dinero para la expedición del documento.

“Queremos informarles a todos nuestros usuarios que no tenemos habilitado ningún canal virtual para realizar pagos del trámite del pasaporte. Todos los pagos se hacen únicamente de manera presencial y directamente en nuestra oficina", explicó Quintero.

Waleska Quintero informó que el procedimiento se debe realizar de manera presencial en la Oficina de Pasaportes, ubicada en el subsótano, local 10, del centro comercial Cacique, donde se lleva a cabo la toma de datos biométricos y la fotografía.

Posteriormente, el solicitante debe realizar el pago en el el Banco Sudameris, que funciona en las mismas instalaciones.

"La Oficina de Pasaportes no realiza llamadas para cobrar dinero ni ofrece el servicio de entrega a domicilio del documento. Si una persona recibe este tipo de comunicación, se trata de una estafa", advirtió.

Entretanto, la Gobernación de Santander recomendó a los ciudadanos verificar la información y acudir directamente a la Oficina de Pasaportes para realizar el trámite.