¿Quiere Diosdado Cabello que su hija reemplace a Delcy Rodríguez como líder del régimen venezolano?

El ministro del Interior del régimen venezolano, Diosdado Cabello, estaría promoviendo a su hija Daniella Cabello, actual ministra de Turismo, como candidata presidencial de la dictadura para futuras elecciones, según reveló una investigación publicada por The New York Times. Para hablar sobre este tema, César Báez, periodistas de Reason Magazine y Cristy Ramírez, periodista y analista política, conversaron con Club de Prensa de NTN24.