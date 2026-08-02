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Domingo, 02 de agosto de 2026
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Donald Trump

Trump afirmó que Estados Unidos canceló nuevos ataques contra Irán tras llegar a un acuerdo para la apertura del estrecho de Ormuz

agosto 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump | Foto: EFE
Los cancilleres de Arabia Saudita e Irán sostuvieron una conversación telefónica con Pakistán y Turquía sobre el riesgo que representa la escalada de tensiones para la seguridad de la región.

Este domingo, el presidente Donald Trump afirmó que tanto Estados Unidos como Israel pospusieron nuevos ataques contra Irán tras llegar a un acuerdo preliminar para poner fin al conflicto en Medio Oriente.

Desde su cuenta en Truth Social, el mandatario norteamericano señaló que Estados Unidos se estaba preparado para "atacar a la República Islámica de Irán con un nivel de terror militar, fuerza y ​​poderío no visto desde la Segunda Guerra Mundial".

Sin embargo, ante la nueva escalada "Irán y otros países de Oriente Medio nos han pedido que detengamos cualquier ataque, dado que se han acordado los términos de un acuerdo".

Dicho acuerdo preliminar al que pudieron llegar ambas partes incluye la apertura inmediata del estrecho de Ormuz, así como también el fin de la amenaza nuclear por parte del régimen iraní.

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"En respuesta a esta solicitud, he accedido, por el bien del mundo y, asimismo, por la supervivencia de un Irán próspero, a cancelar el ataque, siempre y cuando se pueda concretar un acuerdo rápidamente. Israel se une a este compromiso. ¡Manos a la obra!", finalizó el mensaje compartido por el jefe de Estado.

Según informaron los medios estatales iraníes, los cancilleres de Arabia Saudita e Irán sostuvieron una conversación telefónica con Pakistán y Turquía sobre el riesgo que representa la escalada de tensiones para la seguridad de la región.

La agencia de prensa oficial saudita SPA detalló que el príncipe heredero Mohamed bin Salmán se comunicó con Trump para subrayar la necesidad de dar "prioridad al diálogo para reducir las tensiones y la importancia de desplegar todos los esfuerzos posibles para lograr una tregua que abra el camino a soluciones diplomáticas".

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