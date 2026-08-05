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Miércoles, 05 de agosto de 2026
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Ministerio de Educación

Ministerio de Educación del régimen venezolano fija fecha de inicio del año escolar 2026-2027 tras la emergencia sísmica

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Un aula vacía llena de filas ordenadas de pupitres - Foto de referencia: Pexels
Un aula vacía llena de filas ordenadas de pupitres - Foto de referencia: Pexels
De acuerdo con la cartera adjunta a la administración "interina", la fecha fue ajustada debido a los trabajos de recuperación de la infraestructura educativa tras los terremotos registrados el 24 de junio.

El ministro de Educación del régimen venezolano, Héctor Rodríguez, confirmó que el año escolar 2026-2027 en Venezuela iniciará el próximo lunes 14 de septiembre.

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De acuerdo con la cartera adjunta a la administración "interina", la fecha fue ajustada debido a los trabajos de recuperación de la infraestructura educativa tras los terremotos registrados el 24 de junio.

Según Rodríguez, la modificación del calendario busca garantizar que los estudiantes regresen a clases en planteles seguros, luego de que los sismos ocasionaran daños de distinta magnitud en numerosas instituciones educativas del país.

Además, sostuvo que ya culminó una primera fase de inspección preventiva realizada por equipos de mantenimiento y directivos de cada centro educativo.

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Posteriormente, especialistas de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE) efectuaron una segunda evaluación técnica para verificar las condiciones de seguridad y habitabilidad de las instalaciones.

El titular del Ministerio de Educación indicó además que durante todo el mes de agosto se concentrarán las labores de reparación, mantenimiento integral y culminación de obras en ejecución.

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En las próximas semanas también se darán a conocer los lineamientos pedagógicos y los planes de nivelación académica que se aplicarán, especialmente en las regiones más afectadas por los movimientos telúricos.

Al margen de la emergencia por los terremotos, se entiende que el declive de la educación en Venezuela se debe a una crisis estructural compleja impulsada por la caída drástica del presupuesto público, la hiperinflación y la recesión económica.

Esto generó salarios de miseria para los docentes, el abandono masivo de las aulas, el deterioro severo de la infraestructura escolar y altos índices de deserción estudiantil.

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