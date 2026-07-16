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Jueves, 16 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Según Diosdado Cabello, el régimen venezolano lleva un registro de ADN de los fallecidos no identificados tras los terremotos

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello, integrante de la dictadura en Venezuela - Foto: AFP
Diosdado Cabello, integrante de la dictadura en Venezuela - Foto: AFP
El cuestionado funcionario de la dictadura venezolana dijo que el proceso forense incluye la toma de huellas, registros dentales y muestras de piel congeladas en expedientes para futuras reclamaciones de familiares.

Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores del régimen venezolano, dijo recientemente que el Estado venezolano mantiene un registro de ADN de los fallecidos no identificados tras los recientes terremotos.

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Según el cuestionado funcionario de la dictadura venezolana, el proceso forense incluye la toma de huellas, registros dentales y muestras de piel congeladas en expedientes para futuras reclamaciones de familiares.

"A partir del tercer día, a cualquier persona que era llevada, rescatada, fallecida, se le tomaba una muestra de piel para hacer exámenes de ADN y en el expediente está congelado un pedazo de piel para hacer ADN en el momento que sea necesario", dijo Cabello.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una simple réplica.

Los especialistas afirman que esto ocurre porque la tensión que se acumula en las placas tectónicas es tan alta que, cuando una falla se rompe, la presión se transfiere rápidamente a otra falla cercana. Esto causa que se libere energía de nuevo casi al mismo tiempo.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

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Sin embargo, La Guaira es la región más devastada por los terremotos, y es considerada la 'zona cero'. Sectores específicos como Caraballeda, Catia La Mar y Macuto sufrieron daños masivos.

Tras los devastadores terremotos, más de 25 países y diversos organismos internacionales brindaron asistencia humanitaria a Venezuela.

Al margen de la ayuda, analistas internacionales subrayan que una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto fuerte que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.

 

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