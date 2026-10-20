“Con el pacto de Valledupar pretendían ese modelo de gobierno”: senadora Claudia Zuleta sobre escándalo que salpica a Petro

Hay un escándalo en Colombia: el expresidente Gustavo Petro habría presionado a exjefes paramilitares para declarar contra el expresidente Álvaro Uribe y el actual mandatario Abelardo de la Espriella así como otros líderes. Claudia Margarita Zuleta, senadora por el Centro Democrático, habló en NTN24 al respecto y aseguró que “el pacto de la Picota le sirvió a Gustavo Petro para elegirse presidente y con el pacto de Valledupar pretendían reelegir ese modelo de gobierno. Los criminales que llegaron a acuerdos con Petro sirvieron con fines políticos, pero el pueblo colombiano reaccionó a tiempo”.