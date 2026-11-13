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“Quiero resolver el tema de Cuba antes de irme”: Trump no descarta una breve campaña militar en la isla

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que quiere, abro comillas “resolver el tema de Cuba” antes de dejar la Casa Blanca en enero de 2029. Además, dijo que “ciertamente consideraría” una breve campaña militar para liberar la isla en una entrevista telefónica. Trump describió a Cuba como una nación fallida y dijo que está observando “muy de cerca” a la dictadura que la dirige, también reiteró que Estados Unidos está manteniendo conversaciones con ellos y puso al secretario de Estado, Marco Rubio, de padres cubanos, en el centro de la estrategia. A Rubio “le encantaría”, agregó.

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